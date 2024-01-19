Немецких ультраправых обвинили в пропаганде нацистских идеалов

"Вы - волки в овечьей шкуре", - правящая коалиция Германии обвинила правых популистов в продвижении нацистской идеологии за планы по депортации мигрантов.

РЕКЛАМА

Правящая коалиция Германии обвинила ультраправых в пропаганде нацистских идеалов. Это заявление прозвучало после того, как газета Correctiv's опубликовала данные о том, что члены партий "Движение за идентичность" и "Альтернатива для Германии" (АдГ) провели в ноябре прошлого года встречу, на которой обсуждался вопрос о депортации из Германии миллионов иммигрантов, включая уже получивших гражданство ФРГ.

Лидер парламентской фракции социал-демократов СДПГ Ларс Клингбейл обвинил крайне правых в притворстве:

"Вы — волки в овечьей шкуре, но я говорю вам, что ваш фасад начинает трескаться. Истинное лицо АдГ выходит на поверхность, и мы выясним, какую идеологию вы продвигаете".

При этом министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила журналистам, что на встрече была предпринята "чёткая попытка определить этническую принадлежность Германии", а это, по её словам, ни что иное как преднамеренное следование нацистской идеологии.

Разразившийся скандал вызвал в последние дни серию протестов.