By Liv Stroud

По данным последнего апрельского суперопроса Euronews, крайне правая партия Германии AfD занимает второе место в рейтинге кандидатов на участие в европейских выборах в следующем месяце. Достаточно ли нынешнее правительство делает для противодействия угрозе со стороны ультраправых?

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Политическое насилие в Германии растет, и новость о том, что в пятницу в Дрездене на политиков из партии "зеленых" и социал-демократов (СДПГ) было совершено нападение при расклейке плакатов для голосования, потрясла всю страну.

Многие, включая лидеров СДПГ в Саксонии Катрин Мишель и Хеннинга Хоманна, обвинили в этом ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD). AfD решительно отрицает, что она стоит за этими нападениями, и заявляет, что избирательные кампании должны проходить без насилия.

Ранее в этом году сотни тысяч людей собрались в крупных городах Германии на акции протеста против ультраправых. Многие эксперты опасаются, что AfD, как минимум, изменит конституцию, школьную программу и введет новые законы.

Те, кто говорит, что будет голосовать за AfD, часто хотят перемен в политике и жалуются, что все остальные известные партии, включая Христианско-демократический союз (ХДС) и СДПГ, одинаковы.

Социал-демократы из Германии и Европы провели в субботу в Берлине демократический конгресс, на котором пообещали не сотрудничать с ультраправыми партиями в случае, если, возможно, придется создавать коалиции.

Но достаточно ли нынешнее правительство делает для противодействия угрозе со стороны ультраправых?

Представитель независимой неправительственной организации Amadeu Antonio Foundation Лоренц Блюменталь сказал Euronews, что правительство пытается:

"По крайней мере, сейчас они признают, какую угрозу представляют ультраправые для демократии и людей, живущих в Германии. Но, конечно, в прошлом было допущено много ошибок, когда правый экстремизм не был полностью пресечен, особенно в юридической сфере. Многие преступления остались безнаказанными. И это, конечно, приводит к новому самосознанию ультраправых, потому что если люди не наказаны за свои преступления, они могут их повторить, и они чувствуют себя в некотором роде уполномоченными".

Блюменталь также предполагает, что существует проблема с имиджем, и рекомендует политикам предпринимать более активные шаги, чтобы быть более честными с избирателями, и признать, что, возможно, были допущены ошибки, "например, пандемия короны, в которой, возможно, было слишком много политических ограничений".

Он также говорит, что политики будут восприниматься избирателями более серьезно, если они признают, что в условиях глобальных кризисов наступили тяжелые времена, но при этом празднуют национальные победы. Многие ведущие партии боятся, что на них навесят ярлык националистов, и поэтому отказываются от гордости за достижения.

"Но, особенно если говорить о Германии, у нас не все так плохо. Германия даже вышла из пандемии на удивление хорошо. Мы многого добились как страна в плане очень надежной трансформации в сторону более зеленой энергии, в сторону рабочих мест, - признает Блюменталь, подчеркивая, что рецессия ударила по Германии не так сильно, как это изображает AfD. - Сдвиг, который действительно должен произойти, заключается в том, чтобы гордиться этими вещами".

"Если разложить все по полочкам, - добавляет Блюменталь, - AfD - это нагнетание страха в лучшем смысле этого слова. Они изображают этот апокалиптический сценарий, что миграция погубит Германию, что поддержка Украины и Израиля погубит Германию. Это всегда просто сбор голосов путем нагнетания страха".

Эту тактику можно увидеть во всех популистских партиях Европы: "Если мы вернемся в точку X, Y, Z во времени, которая для AfD - это 50-е годы, то все будет хорошо. И это просто очень ностальгическое видение Германии, в котором я, по крайней мере, не хочу жить", - говорит Блюменталь.

Лив Страуд, Euronews:

"Но обещание не сотрудничать с крайне правыми партиями — это только одна часть головоломки. Основные политические партии также должны начать прислушиваться к домохозяйствам, которые перегружены растущими расходами, что заставляет многих выражать свое недовольство, голосуя в знак протеста".