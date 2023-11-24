Извержение вулкана в Исландии может произойти с минуты на минуту. Некоторые пользователи социальных сетей ошибочно утверждают, что в результате в атмосферу будет выброшено больше CO2, чем производят все автомобили и самолеты на нашей планете.

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В последние несколько недель жители Исландии находятся в напряжении, поскольку ожидаемое извержение вулкана угрожает прибрежному поселку Гриндавик, где проживает более 3 тысяч человек.

В то же время в социальной сети X, ранее известной как Twitter, некоторые пользователи утверждают, что в результате предстоящего извержения в атмосферу будет выброшено больше CO2, чем от деятельности человека за последнее десятилетие.

"Объем СО2 от извержения исландского вулкана превысит все антропогенные выбросы за последние 10 лет", - написал один из пользователей.

"Ваше правительство скажет, что вы сами виноваты в том, что возите своих детей в школу на автомобиле с бензиновым двигателем", - отвечает другой пользователь, утверждая, что борьба с изменением климата это мошенничество.

В результате человеческой деятельности ежегодно выбрасывается в атмосферу в 40-100 раз больше CO2

Вулканы действительно способны извергать колоссальные облака пепла и ядовитые испарения, однако они не идут ни в какое сравнение с антропогенными выбросами парниковых газов.

По данным исследования, проведенного в 2019 году в рамках проекта Deep Carbon Observatory, в результате деятельности человека в атмосферу ежегодно выбрасывается примерно в 40-100 раз больше CO2, чем при извержении всех вулканов на нашей планете.

Влияют ли вулканы на глобальные выбросы?

Да, вулканическая активность, длящаяся несколько дней, как, например, извержение вулкана в Исландии в 2010 году, которое почти на месяц приостановило воздушное сообщение в Европе, может временно влиять на климат.

Вулканические газы, такие как диоксид серы, могут вызвать глобальное похолодание, а вулканический диоксид углерода, являющийся парниковым газом, способен способствовать глобальному потеплению.

Однако, по данным МГЭИК, они не оказывают столь значительного долгосрочного воздействия, как антропогенные выбросы.

При извержении вулкана Сент-Хеленс в США в 1980 году всего за девять часов в атмосферу было выброшено около 10 млн тонн СО2.

В то время как нам, людям, для выброса такого же объема CO2 требуется всего 2,5 часа, подсчитали в NASA.

Более того, чтобы сравняться с объемом выбросов углекислого газа человечеством только за 2010 год, потребуется 3 500 таких извержений.

При этом подобные крупные извержения происходят редко, а вот выбросы от деятельности человека не прекращаются и растут с каждым годом.

Согласно исследованию Геологической службы США, все вулканы планеты выделяют менее 1% углекислого газа от общего объема антропогенных выбросов.