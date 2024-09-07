By Euronews и AP, EBU

Украинцы хотят, чтобы эта война закончилась больше, чем кто-либо другой в мире, сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед представителями итальянского бизнеса на форуме в Черноббио на озере Комо.

РЕКЛАМА

Владимир Зеленский заявил, что российская агрессия не оставляет жителям Украины выбора, кроме как бороться и защищать свои жизни.

Выступая перед представителями итальянского бизнеса на форуме "Амброзетти" в Черноббьо на озере Комо, Зеленский сказал, что украинцы "больше чем кто-либо в мире хотят, чтобы эта война закончилась".

"Но не через уничтожение своей нации, своей культуры, своих городов", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский прибыл в Италию после участия в заседании Контактной группы по обороне Украины, которое состоялось в пятницу 6 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Наш народ находится под постоянной угрозой ударов российских ракет и беспилотников каждую ночь и каждый день. <...> Путин пытается уничтожить наше государство и последовательно делает все, чтобы лишить Украину суверенитета, разрушить нашу экономику и заставить украинцев покинуть Украину".

Последствия российского удара по Павловграду, 6 сентября, 2024 года Dnipropetrovsk military administration/AP

Зеленский также напомнил об ударах по энергосистеме Украины, заявив, что "Россия стремится погрузить Украину во тьму".

Украинский президент вновь подчеркнул, что ВСУ необходимо дальнобойное оружие, отметив, что Киев намерен использовать это оружие только для нанесения ударов по военным объектам на территории РФ, с которых российская армия атакует Украину.

"Мы хотим использовать дальнобойное вооружение против них, [военных аэродромов]. Нет никаких других идей. Мы не целимся по гражданским”, - заверил глава государства.

После встречи Зеленский поблагодарил Италию за сотрудничество в реализации украинской формулы мира - предложений по 10 пунктам, которые должны остановить российскую агрессию и обеспечить Украине безопасность. С этой инициативой украинский лидер выступил в ноябре 2022 года.

"Украина не просит ничего сверх того, что уже есть у вашей или любой другой страны. Мы просто хотим, чтобы ни один отец в нашей стране не был вынужден хоронить свою жену и дочерей, потому что они были убиты российскими ракетами", - написал он.

Ожидается, что в субботу Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Требование ускорить поставки оружия прозвучало и ранее в пятницу, когда Зеленский встретился с представителями более чем 50 стран-партнеров на саммите Контактной группы по вопросам обороны Украины на немецкой авиабазе Раммштайн.

На этой встрече он заявил, что вторжение Украины в Курскую область России "перевернуло игру", и вновь попросил позволить ВСУ наносить удары по целям в России с помощью поставляемого партнерами оружия.

"Он [Путин] готовился начать новое наступление против нашего города Сумы. Мы перевернули игру и вытесняем войну на территорию России благодаря нашему контрнаступлению", - сказал Зеленский.

Он вновь заявил, что Украина хочет "закончить эту войну" и что мир - это конечный результат.

РЕКЛАМА

В ходе встречи в Германии стало известно, что США предоставят Киеву еще один пакет помощи на сумму 250 миллионов долларов.

Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин на саммите Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Раммштайн в Германии, 6 сентября 2024 года Andreas Arnold/dpa

Министр обороны США Ллойд Остин назвал операцию украинских войск в Курской области примером действий, направленных на перехват инициативы на поле боя.

"Кремлевская армия агрессии сегодня обороняется на собственной территории", – сказал Остин.

При это он отметил, что "преступные замыслы Путина носят глубинный характер" и "Москва продолжает наступление на востоке Украины, в первую очередь в районе Покровска".

РЕКЛАМА

Недавние авиаудары РФ, в результате которых погибли десятки людей, вновь вынудили Зеленского призвать США ослабить ограничения на использование переданной Киеву военной техники и тем самым расширить свои возможности по нанесению ударов вглубь России.

Ранее Владимир Зеленский рассказал об украинском плане победы "4+1", который намерен обсудить в сентябре с лидерами стран-партнеров.