Береговая охрана вернула в Ливию лодку с 64 мигрантами

By Euronews

Этот инцидент произошёл через несколько дней после того, как у берегов Ливии опрокинулась лодка с мигрантами. 22 из 32 человек, находившихся на борту, до сих пор числятся пропавшими без вести.

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Береговая охрана Ливии сообщила в субботу о перехвате у северо-западного города Сирт лодки с десятками мигрантов, включая женщин и детей, направлявшихся в Европу.

Все 64 человека были возвращены на берег. В ведомстве добавили, что подожгли лодку, чтобы "предотвратить её повторное использование торговцами людьми".

Инцидент произошёл всего через несколько дней после того, как лодка с 32 мигрантами из Египта и Сирии затонула у ливийского города Тобрук на востоке страны. По данным властей, 22 человека, предположительно, утонули, ещё 9 удалось спасти. Береговая охрана обнаружила одно тело.

В МВД Италии, страны, куда, как правило, направляются мигранты, отчитались о том, что число незаконных прибытий снизилось вдвое по сравнению с прошлым летом.

Но даже если мигрантов, готовых с риском для жизни пересекать Средиземное море, становится меньше, драмы по-прежнему случаются регулярно.

По данным НКО, в период с января по август этого года по меньшей мере 434 человека погибли и 611 пропали без вести у берегов Ливии.

Те, кого перехватывает береговая охрана, рискуют оказаться в специальных центрах содержания, которые изобилуют злоупотреблениями, включая принудительный труд, избиения, изнасилования и пытки. Как отмечают в ООН, подобные практики приравниваются к преступлениям против человечности.