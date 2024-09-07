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В ходе акции протеста на Западном берегу реки Иордан погибла гражданка США и Турции

МИД Турции обвинил в гибели Айшенур Эзги Эйги правительство Израиля
МИД Турции обвинил в гибели Айшенур Эзги Эйги правительство Израиля Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

26-летняя активистка участвовала в еженедельной акции протеста против расширения израильских поселений в городе Бейта на Западном берегу реки Иордан. Как сообщают турецкие СМИ, её застрелил израильский военный.

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Айшенур Эзги Эйги погибла в городе Бейта, расположенном к югу от Наблуса на Западном берегу Иордана, где проходила акция против расширения израильских поселений, переросшая в столкновения с военными.

26-летняя активистка, имевшая двойное гражданство Турции и США, была доставлена в реанимационное отделение больницы в Наблусе. Агентство Associated Press со ссылкой на врача больницы передает, что девушка была ранена в голову и скончалась после прибытия в медучреждение.

Турецкий телеканал ТРТ сообщает, что "результаты вскрытия ... подтвердили ее гибель от пули израильского снайпера в голову". По данным телеканала, об этом в субботу сообщил губернатор Наблуса Гассан Даглас.

На сообщения о гибели Эйги в ЦАХАЛ заявили, что военные "ответили огнём" на действия человека, призывавшего к насильственным действиям, "который бросал камни в израильских военнослужащих и представлял для них угрозу".

В ЦАХАЛ добавили, что проверяют сообщения о гибели иностранного гражданина.

Реакция Турции и США

МИД Турции подтвердил гибель Эйги и возложил ответственность за ее смерть на руководство Израиля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил "варварское вмешательство" Израиля в мирный протест на Западном берегу и пообещал, что Турция продолжит добиваться привлечения виновных к ответственности за преступления против человечности, передает ТРТ.

США выразили глубокую обеспокоенность гибелью Эйги. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома сообщил, что американские власти обратились к правительству Израиля "с просьбой предоставить дополнительную информацию и потребовать расследования этого инцидента".

"Мы глубоко обеспокоены трагической смертью американской гражданки Айшенур Эзги Эйги на Западном берегу реки Иордан, и наши сердца соболезнуют ее семье и близким. Мы обратились к израильскому правительству за дополнительной информацией и потребовали расследования инцидента", - цитирует Саветта турецкое информагентство Анадолу.

Сообщается, что в ходе столкновений ранение получил также 18-летний палестинец.

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В тот же день, 6 сентября подразделения Армии обороны Израиля покинули Дженин после одной из крупнейших операций на Западном берегу с начала войны между Израилем и ХАМАС.

По данным палестинского министерства здравоохранения, в результате девятидневной операции погибли по меньшей мере 36 палестинцев, а Дженину был нанесен масштабный ущерб.

Представители ЦАХАЛ заявили, что операция, начавшаяся 28 августа, была необходима для пресечения нападений на израильских гражданских лиц в этом районе.

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