После Китая и Филиппин супертайфун "Яги" обрушился на Вьетнам

Северный Вьетнам испытал на себе всю мощь тайфуна "Яги", заставившего правительство закрыть аэропорты и эвакуировать граждан. На Филиппинах и в Китае сила урагана унесла жизни десятков людей и нанесла огромный ущерб.

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Тайфун "Яги" обрушился на Вьетнам в субботу, порывы ветра превышали 150 км/ч.

На севере страны, до которого ураган добрался в субботу днем, власти распорядились закрыть четыре аэропорта, включая аэропорт в Ханое. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь также распорядился эвакуировать граждан, проживающих в наиболее опасных районах, особенно подверженных наводнениям и оползням.

Больше всего пострадали прибрежные провинции Хайфон и Куангнинь. Жители Хайфона сообщают, что видели, как в небе летали металлические листы и рекламные вывески. "Я давно не видела такого сильного тайфуна", - рассказала агентству AFP местная жительница Тран Тхи Хоа.

По имеющимся данным, жертв двое. Первая - женщина, которая погибла в пятницу в Ханое под упавшим деревом. В провинции Хай Дуонг этот же тайфун ста причиной смерти мужчины.

Вьетнамское метеорологическое агентство назвало тайфун "одним из самых мощных за последнее десятилетие в регионе".

Прежде чем достичь Вьетнама, "Яги" обрушился на Китай и Филиппины

Унеся жизни 21 человека на Филлипинах, тайфун "Яги" обрушился на китайский город Вэньчан в провинции Ханай. Здесь скорость порывов достигала 245 км/ч. По данным китайского информационного агентства "Синьхуа", перебои с электричеством затронули 830 000 домохозяйств на Хайнане. Жертвами урагана стали два человека, 92 получили ранения.

До прихода тайфуна в регион власти успели эвакуировать около 420 000 человек, еще 500 000 были переселены из провинции Гуандун.

По мнению экспертов, "Яги" является вторым по силе тайфуном в мире , произошедшим в этом году (после урагана 5-й категории "Берилл", обрушившегося на Атлантику), а если рассматривать Тихоокеанский регион, то первым.