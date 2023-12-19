Извержение вулкана у города Гриндавика

Началось извержение вулкана на исландском полуострове Рейкьянес. Население города Гриндавика эвакуировано.

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После нескольких недель интенсивных землетрясений на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии началось извержение вулкана у рыбацкого городка Гриндавика.

За последние дни из этого района уже было эвакуировано население, свои дома покинули 4 тысячи человек.

Ранее на том же полуострове произошло несколько извержений в безлюдных районах, но считается, что нынешнее представляет непосредственную угрозу для города.

Частота извержений менее чем за 4 года свидетельствует о тектонической нестабильности региона.