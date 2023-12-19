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Извержение вулкана у города Гриндавика

Извержение вулкана у исландского рыбацкого городка Гриндавика
Извержение вулкана у исландского рыбацкого городка Гриндавика Авторское право Brynjar Gunnarsson/(c)2021 Brynjar Gunnarsson
By Кнарик Хачатрян
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Началось извержение вулкана на исландском полуострове Рейкьянес. Население города Гриндавика эвакуировано.

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После нескольких недель интенсивных землетрясений на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии началось извержение вулкана у рыбацкого городка Гриндавика. 

За последние дни из этого района уже было эвакуировано население, свои дома покинули 4 тысячи человек. 

Ранее на том же полуострове произошло несколько извержений в безлюдных районах, но считается, что нынешнее представляет непосредственную угрозу для города. 

Частота извержений менее чем за 4 года свидетельствует о тектонической нестабильности региона.

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