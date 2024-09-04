Служащие Volkswagen возмущены возможным закрытием заводов

By Liv Stroud

Финансовый директор Volkswagen заявил, что компания может не пережить переход на электромобили, если не сократит расходы. Под угрозой сами заводы.

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Рабочий совет Volkswagen, представляющий интересы работников VW, выступил в среду с осуждающей речью на заводе в Вольфсбурге. Его председатель Даниэла Кавалло обвинила исполнительный совет в "невыполнении своих обязанностей", после того как компания заявила, что ей, возможно, придется закрыть заводы в Германии, самой сильной экономике Европы.

"У нас нет проблем с затратами на производство. У нас нет проблем с персоналом. У нас есть исполнительный совет, который не уделяет достаточного внимания основному бизнесу. Вы не можете ожидать, что рабочая сила будет нести ответственность за последствия ваших ошибок", - сказал Кавалло членам правления в комнате, заполненной тысячами рабочих.

В Volkswagen говорят, что компания может не пережить переход на электромобили, если не сократит расходы, в связи с ухудшением ситуации в экономике и при жесткой конкуренции со стороны Китая.

"Ваша реакция - закрыть заводы? Увольнять людей? Добиваться снижения заработной платы? Такие меры были бы приемлемы только в одном случае: если бы вся бизнес-модель была мертва", - добавил Кавалло.

В VW работает почти 700 000 сотрудников, которые пользуются безопасными условиями труда, согласованными в 1990-х годах.

Финансовый директор Арно Антлиц умолял работников согласиться на сокращения.

"Неужели наша бизнес-модель умерла? Если да, доктор Антлиц, то где же специальное объявление для финансовых рынков?" - поставила вопрос ребром Кавалло.

Еще один удар для немецкого правительства

VW, крупнейший в Европе автопроизводитель, который также является материнской компанией для Audi и Skoda, пытается сэкономить 10 миллиардов евро после того, как меры, включая замораживание найма и увольнение временных работников, которые были согласованы в прошлом году, оказались недостаточными.

Возможное закрытие заводов - еще один удар для нынешнего коалиционного правительства, поскольку экономика Германии в значительной степени зависит от автомобильной промышленности. В связи с тем, что в выходные в двух восточных землях Германии прошли голосования за ультраправую партию "Альтернатива для Германии", эксперты предполагают, что министерствам придется вмешаться.

В то же время это может стать возможностью для канцлера Германии Олафа Шольца, чья популярность резко упала за последние пару лет на фоне споров с партнерами по коалиции, продемонстрировать свое лидерство и провести политику, способствующую плавному переходу на электромобили.