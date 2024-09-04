Служащие Volkswagen возмущены возможным закрытием заводов

Финансовый директор Volkswagen заявил, что компания может не пережить переход на электромобили, если не сократит расходы. Под угрозой сами заводы.
Рабочий совет Volkswagen, представляющий интересы работников VW, выступил в среду с осуждающей речью на заводе в Вольфсбурге. Его председатель Даниэла Кавалло обвинила исполнительный совет в "невыполнении своих обязанностей", после того как компания заявила, что ей, возможно, придется закрыть заводы в Германии, самой сильной экономике Европы.
"У нас нет проблем с затратами на производство. У нас нет проблем с персоналом. У нас есть исполнительный совет, который не уделяет достаточного внимания основному бизнесу. Вы не можете ожидать, что рабочая сила будет нести ответственность за последствия ваших ошибок", - сказал Кавалло членам правления в комнате, заполненной тысячами рабочих.
В Volkswagen говорят, что компания может не пережить переход на электромобили, если не сократит расходы, в связи с ухудшением ситуации в экономике и при жесткой конкуренции со стороны Китая.
"Ваша реакция - закрыть заводы? Увольнять людей? Добиваться снижения заработной платы? Такие меры были бы приемлемы только в одном случае: если бы вся бизнес-модель была мертва", - добавил Кавалло.
В VW работает почти 700 000 сотрудников, которые пользуются безопасными условиями труда, согласованными в 1990-х годах.
Финансовый директор Арно Антлиц умолял работников согласиться на сокращения.
"Неужели наша бизнес-модель умерла? Если да, доктор Антлиц, то где же специальное объявление для финансовых рынков?" - поставила вопрос ребром Кавалло.
Еще один удар для немецкого правительства
VW, крупнейший в Европе автопроизводитель, который также является материнской компанией для Audi и Skoda, пытается сэкономить 10 миллиардов евро после того, как меры, включая замораживание найма и увольнение временных работников, которые были согласованы в прошлом году, оказались недостаточными.
Возможное закрытие заводов - еще один удар для нынешнего коалиционного правительства, поскольку экономика Германии в значительной степени зависит от автомобильной промышленности. В связи с тем, что в выходные в двух восточных землях Германии прошли голосования за ультраправую партию "Альтернатива для Германии", эксперты предполагают, что министерствам придется вмешаться.
В то же время это может стать возможностью для канцлера Германии Олафа Шольца, чья популярность резко упала за последние пару лет на фоне споров с партнерами по коалиции, продемонстрировать свое лидерство и провести политику, способствующую плавному переходу на электромобили.