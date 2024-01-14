Извержение вулкана у Гриндавика сразу после эвакуации

By euronews

Огненная лава вулкана почти достигла северной границы города

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На юго-западе Исландии в воскресенье началось мощное извержение вулкана - спустя несколько часов после последнего решения властей о необходимости эвакуации. Об этом жителей города Гриндавик и близлежащих сёл информировали власти вечером в субботу. По последним сообщениям метеорологических служб, лава подошла уже на расстояние 450 метров к северной границе города.

Ранее вокруг Гриндавика были построены защитные дамбы, которые были призваны остановить потоки лавы. Но как рассказали местные власти, из-за подземных толчков часть их разрушилась. Город должен был быть эвакуирован до вечера понедельника и оставаться под запретом не менее трех недель; в город будет допущен только уполномоченный персонал. Как стало известно, извержение подтвердило опасения.

Министр юстиции Исландии Гудрун Хафстейнсдоттир выразила надежду, что город станет безопасным и пригодным для жизни уже этим летом или осенью.

Город был эвакуирован в ноябре, когда извержение вулкана вызвало серию землетрясений на полуострове Рейкьянес, расположенном всего в нескольких десятках километров от столицы страны Рейкьявика. Вскоре жителям разрешили вернуться, но они увидели, что большинство зданий повреждены, а улицы испещрены трещинами.

В среду строительный специалист, работавший над засыпкой одного из таких глубоких отверстий, провалился в него. Немедленно началась спасательная операция, но никаких следов пропавшего не было обнаружено. В пятницу власти были вынуждены отменить операцию, так как доступ в расщелины был признан слишком опасным для спасателей.

В Исландии насчитывается 33 действующих вулкана – больше чем в любой другой европейской стране. Самым крупным за последнее время стало извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году. Тогда вулкан выбросил огромные облака пепла, что на несколько дней парализовало воздушное сообщение над большей частью Европы.