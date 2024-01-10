Европейские выборы: левоцентристы хотят остановить крайне правых

Левоцентристы пытаются не допустить на выборах в Европарламент успеха крайне правых. Немецкие социал-демократы приглашают в альянс другие силы

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Долго господствовавшие на европейской политической арене социал-демократы теперь составлят вторую по величине фракцию Европарламента (первая - это правоцентристская Народная партия). Они пытаются не допустить того, чтобы на июньских выборах получили много мест крайне правые силы, успех которых предсказывают многие опросы общественного мнения. Сдвиг вправо очень заметен в Германии.

Лидер группы СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених появился в среду в брюссельском здании Европарламента, чтобы предложить другим левым агитировать вместе:

Важно, чтобы здесь, в сердце демократии, каждый её сторонник удержался от соблазна каким-либо образом сотрудничать с антидемократами и правыми радикалами или поддерживать фашистские тенденции. Это бы стало бы шагом на пути к уничтожению демократии.

Германия - одна из восьми стран-членов ЕС, в которых у власти находятся левоцентристские правительства. В ней это коалиция социал-демократов с "зелёными" и либералами. Это может стать моделью для объединения усилий политиков союзного уровня с целью создания фракции большинства в Европейском парламенте.

Повести всех их за собой готова лидер фракции социал-демократов из Испании Иратче Гарсия:

Конечно, мы предпочитаем сотрудничать с прогрессивными силами. Но если этого окажется недостаточно, необходимо будет сформировать альянс между проевропейскими силами, то есть традиционными консерваторами, либералами, зелёными и нами.

Доверие к европейским социалистам было подорвано в прошлом году коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны некоторые депутаты от этой партии. Теперь в ходе предвыборной кампании левоцентристы обязуются направить усилия на решение укоренившихся социальных проблем, одной их которых считается гендерное неравенство. Они обещают остановить падение уровня жизни, выступют за увеличение государственных ассигнований на нужды общества при сохранении бюджетного баланса и ограничении долга.

Согласно прогнозам, социал-демократы уступят часть своих парламенских мест крайне правыми.

Корреспондент Euronews Изабель Маркеш да Силва передаёт:

Европейские левоцентристы утвердили свой манифест в ноябре прошлого года на съезде под лозунгом «прогрессивные решения глобальных проблем». Они встретятся снова в начале марта, чтобы выбрать своего кандидата в главы Еврокомиссии. Многие в партии утверждают, что этот пост должна занять женщина.