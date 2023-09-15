Грозит ли демократии вымирание?

По данным опроса, проведенного фондом "Открытое общество", более трети молодых людей в возрасте 18-35 лет отдают предпочтение военному режиму или авторитарному лидеру. Как мы к этому пришли?

Верят ли люди в демократию? Этот вопрос был задан фондом "Открытое общество", который второй год подряд опросил более 36 тыс людей в 30 странах мира, чтобы выяснить мнения и чувства по поводу прав человека и демократии, а также по поводу основных проблем, стоящих перед странами и миром.

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Исследование "Барометр открытого общества: эффективна ли демократия?", одно из крупнейших в истории изучения мирового общественного мнения, проводилось с мая по июль 2023 года, и его результаты, опубликованные в преддверии Международного дня демократии, мягко говоря, удивляют.

I 30 Paesi in cui è stato effettuato il sondaggio Open society foundations

Концепция демократии по-прежнему широко популярна во всех регионах мира: 86% респондентов заявили, что предпочитают жить в демократическом государстве, а 62% считают демократию наилучшей из возможных форм правления. В Италии - 91% и 69% соответственно.

Кроме того, только 20% считают, что авторитарные государства в большей степени способны удовлетворить запросы граждан и эффективнее решают основные проблемы внутри страны и на международной арене.

Удивительно, однако, то, что хотя доверие к демократии в целом остается высоким, наиболее скептически настроенной в отношении ее эффективности является самая молодая возрастная группа - от 18 до 35 лет.

Если посмотреть на данные в разбивке по возрастным группам, то доля граждан, считающих демократию наилучшей из возможных форм правления, снижается до 55% среди самых молодых, в то время как среди 35-55-летних она составляет 61,4%, а среди старше 56 лет - 69%.

Более того, 42% из них считают, что военный режим является хорошим способом управления страной, а 35% выступают за "сильного" лидера, который обходится без выборов и парламента. В Италии эти показатели снижаются до 24 и 32%.

Dati disaggregati per età sulle domande sui regimi autoritari Open society foundations

Но как мы к этому пришли? Что это означает для выживания демократии?

"Очень тревожно, что самая низкая поддержка - в самой молодой группе, 18-35-летних, потому что сегодня у нас самое многочисленное поколение молодых людей. Половина мира моложе 30 лет", - говорит Натали Самарасингхе, глобальный директор по адвокации фонда "Открытое общество".

Однако, по ее словам, важен контекст. "Это сочетание факторов. Перед нами поколение, которое пережило ряд потрясений: экономические кризисы, ковиды, изменение климата, и более чем доказано, что авторитарные государства плохо справлялись с этими кризисами, впрочем, как и демократические. Если вы выросли в эпоху нестабильности и кризиса, вы мало доверяете политикам. Поэтому я думаю, что это выливается в скептическое отношение к системе в целом".

Помимо ощущения, что политика не смогла справиться с серьезными кризисами последних лет, у молодых создаётся впечатление, что они живут хуже, чем их родители, с точки зрения социально-экономических условий, и что у них нет представительства:

"Многие ли молодые люди чувствуют, что имеют право голоса в демократии, когда вопросы, за которые они борются, никогда не стоят на первом месте в повестке дня?" - подчеркивает Самарасингхе.

Таким образом, скептицизм по отношению к демократии обусловлен общим и постоянным несоответствием между тем, что требуют граждане, и тем, что в действительности предоставляет политический класс. В среднем около трети респондентов не доверяют политикам в том, что они будут работать в их интересах и решать волнующие их проблемы. В первую очередь это касается бедности, неравенства и прав человека, изменения климата и коррупции.

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Ответственность других поколений

Джанфранко Паскино, почётный профессор политологии, согласен с Самарасингхе не только в отношении социально-экономических трудностей, которыми отмечены последние поколения, но и в отношении ответственности политического класса.

"Партии стали неадекватными структурами. Партии учат демократии, практикуют её и показывают, как её применять. Один великий американский политолог в начале 1940-х годов написал книгу о том, что партии рождаются вместе с демократией, а демократия рождается вместе с партиями. Следовательно, демократия умирает, если умирают партии, и, наоборот, процветает, если партии восстанавливаются. Но я не вижу таких усилий со стороны политиков", - поясняет Паскино.

Однако профессор также возлагает часть ответственности за недовольство молодежи демократической системой на старшее поколение. Среди опрошенных старше 56 лет наиболее авторитарные режимы не пользуются особой популярностью: только 20% приняли бы военное государство и 26% - сильного лидера.

Это существенная разница с молодыми людьми, но, по мнению Пасквино, легко объяснимая:

"Просто многие из них прожили часть своей жизни при авторитарном режиме и знают, что никогда не захотят вернуться назад. Наоборот, у них был положительный или, по крайней мере, лучший опыт общения с демократией, чем у молодежи. Но было бы лучше, если бы они передали эту информацию, чувства и эмоции своим детям. Возможно, они делали это недостаточно".

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Грозит ли демократии вымирание?

Что же говорят нам эти данные о здоровье и особенно о будущем демократии? Действительно ли существует опасность постепенного угасания демократической системы? Ни один из экспертов не считает это даже отдалённо возможным.

"Демократии продолжают появляться, а устоявшиеся никогда не падали. На самом деле неправильно говорить о кризисе демократии, есть проблемы в функционировании некоторых демократий, например, Венгрии, Польши, но демократия не находится в кризисе", - говорит профессор Паскино.

Самарасингхе идет еще глубже:

"Тенденция всегда была и будет в сторону большей свободы, и я думаю, что этот опрос также показывает, что такое желание есть. Только теперь люди видят несоответствие между этим желанием и своей жизнью. Но я не думаю, что их решение - это: "Хорошо, мы перейдем к авторитарной системе". Это может быть краткосрочным решением, но не долгосрочным. Ценности, которыми дорожат люди, в том числе права человека, настолько глубоко укоренились даже в тех странах, где сегодня существуют более авторитарные правительства, что они не могут исчезнуть".

Скорее, беспокоит другое: что может произойти в этот период рассогласования?

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"Я думаю, что политические лидеры, как национальные, так и международные, должны помнить о том, каковы последствия бездействия. Это не просто вопрос: "Хорошо, мы не хотим отказываться от добычи угля сейчас, потому что у нас есть лобби в этой отрасли, и мы можем проиграть следующие выборы". На карту поставлена вся система".