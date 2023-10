By Daniel Harper

Ультраправые Австрии, несколько лет назад дискредитированные скандалом, сегодня вновь набирают растущую популярность. Почему общество им верит?

Возвращение "свободных"

После скандала на Ибице в 2019-м Австрийская партия свободы (FPÖ) потеряла доверие большинства, за исключением, пожалуй, самых преданных сторонников, а сегодня, по данным опросов, пользуется такой же популярностью, как и в 2017, когда в последний раз находилась у власти в рамках коалиционного правительства с Австрийской народной партией (OVP).

Cравним: в 2020 году правые от FPÖ имели ничтожные 11% голосов. Сегодня же партия, запятнавшая себя в скандале национального масштаба, готовится к выборам 2024 года с прицелом на поста канцлера.

На региональных выборах в январе FPÖ удалось занять второе место в крупнейшей земле страны - Нижней Австрии, что вынудило ÖVP согласиться на создание коалиции. Позднее она получила места и в региональном правительстве Зальцбурга, самой богатой земли за пределами Вены.

"После скандала "Ибица-гейт" много чего произошло: пандемия, война России против Украины. Плюс - экономическая нестабильность, большое число мигрантов. Все это стало благодатной почвой для возвращения партии", - считает Манес Вайсскирхер, политолог из Дрездена. - А социал-демократы, являющиеся сегодня крупнейшей оппозиционной партией в австрийском парламенте, показали ужасные результаты: последние несколько лет были отмечены внутрипартийной борьбой вместо эффективной оппозиционной кампании".

Скандал забыт?

FPÖ вновь стала называть себя по-настоящему "свободной" партией во время пандемии, когда правительство ввело ограничения в виде изоляции, вакцинации и других социальных барьеров.

В то время партия еще не полностью оправилась от скандала на Ибице в 2019 г., когда вице-канцлер Австрии и лидер партии FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе был снят на видео во время переговоров о политических услугах российских олигархов (ранее, в 2016 году Штрахе подписал соглашение о партнерстве с партией "Единая Россия"). Это было время, когда песня Venga Boys We're going to Ibiza лидировала в австрийских музыкальных чартах. Казалось, что скандал разрушил перспективы FPÖ на ближайшее будущее. Штрахе с позором подал в отставку, а коалиционное правительство вскоре было распущено: на пост канлера почти беспрепятсвенно прошел Себастьян Курц из OVP .

Но глобальный кризис здравоохранения дал проштрафившейся партии реальный шанс на возвращение. В пандемию каждые выходные в центре Вены проходили марши против карантина, вакцинации, а нынешний лидер FPÖ Герберт Кикль публично опроверг слухи о том, что сам тайно сделал себе прививку от коронавируса....

Война в Украине привела к усилению недовольства общества правящей партией. Цены начали расти, а "нейтралитет" страны Австрии подвергся испытанию санкциями против России.

Затем, после нескольких месяцев антикоррупционных расследований в отставку ушел канцлер Курц, оставив однопартийцев с плохой репутацией и дав множество поводов для общественных спекуляций. Это стало очередным триггером сближения австрийцев с FPÖ.

Обращение к испуганным

Рекламные кампании партии строятся на шок-контенте. В преддверии выборов мэра Вены в октябре 2020 г. лозунг FPÖ призывал "Вернутьсебе нашу Вену". Плакат кандидата FPÖ Доминика Неппа изображал кричащую белую женщину и стоящего за ее спиной вооруженного ножом смуглого мужчины.

Это был лишь один из множества плакатов, демонстрирующих одинаковое неприятие мусульман, мигрантов. Сам Непп назвал коронавирус "вирусом просителей убежища"...

Австрия, расположенная вдоль балканского маршрута миграции, в 2022 г. заняла четвертое место в ЕС по количеству заявок на предоставление убежища. Тема мигрантов в стране с населением чуть менее девяти миллионов давно остается одной из главных тем австрийской политики.

"Они [FPÖ] обращаются к людям, которые чувствуют себя растерянными из-за проблем, с которыми столкнулись, включая коронавирус, Украину и экономические трудности. Эти люди чувствуют себя очень неуверенно", - считает профессор Мартин Коханец, сотрудник кафедры государственной политики Центрально-Европейского университета в Вене. - Стратегия такого рода партий - говорить о проблемах в терминах "угроз", в том числе и исходящих от мигрантов".

Расхождение с ЕС

Александр Поллак, представитель правозащитной организации SOS Mitmensch, убежден: FPÖ ведет "долгосрочную расистскую кампанию" против мусульман. Уверенные шаги Кикля в сторону кресла канцлера должны, наконец, заставить Европу забеспокоиться, надеются противники FPÖ.

В марте президент Украины Владимир Зеленский выступил в австрийском парламенте в режиме прямой видеосвязи. Когда он начал благодарить Австрию за поддержку Украины, все 29 членов FPÖ, включая лидера Герберта Кикля, покинули зал, оставив плакаты с надписями "мир" и "нейтралитет".

Кикль и члены партии открыто заявляли о своем несогласии с санкциями ЕС против РФ и восхищаются такими лидерами, как Виктор Орбан в Венгрии (Кикль готов использовать право вето Австрии для блокирования санкций против России в случае избрания на пост канцлера).

В Италии, Польше, Венгрии, а теперь и в Словакии к власти пришли популисты. Германии крайне правая партия AfD стала пользоваться все большей поддержкой при канцлере Шольца. Теперь потенциальной болевой точкой в ЕС станет Австрия. Наряду с несколькими соратниками по флангу (немецкой AfD, итальянской "Лигой" и французским "Национальным объединением") FPÖ входит в группу "Идентичность и демократия" Европарламента, что делает правое меньшинство более сильным в этом европейском институте.

Неясно, сможет ли FPÖ удержать скачок популярности до 2024 года, но этот вариант выглядит возможным в контексте междоусобиц центристских партий. Пока личный рейтинг Кикля ниже, чем рейтинги его партии. Аналитики считают, что исходя из опыта участия в двух коалиционных правительствах за 25 лет, FPÖ больше не захочет делить власть.