Фон дер Ляйен осудила насилие против демонстрантов в Грузии

By Euronews и AP

В Грузии полиция разогнала акцию протеста слезоточивым газом и водометами. Демонстранты выступают против так называемого "закона об иноагентах". Манифестанты опасаются, что он может быть использован для подавления свободы СМИ и помешает стране реализовать перспективу вступления в ЕС.

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В Европейском союзе осудили насилие в отношении участников протеста в Грузии, выступающих против так называемого "закона об иноагентах". В Тбилиси для разгона демонстрантов полиция вновь применила слезоточивый газ и водометы.

В среду парламент страны проголосовал за законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении. Большая часть оппозиции снова не принимала участия в голосовании. Впереди финальное третье чтение. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обещает наложить вето на закон. Тогда он снова вернется в парламент, где у властей есть достаточно депутатов, чтобы это вето преодолеть.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что следит за ситуацией в Грузии с большой обеспокоенностью.

"Грузинский народ желает для своей страны европейского будущего. Грузия находится на перепутье. Она должна остаться на пути, который ведет в Европу", — написала она в соцсети Х.

Массовые протесты в Грузии - стране-кандидате на вступление в ЕС - продолжаются на протяжении двух недель. Оппозиционные силы требуют отозвать законопроект "об иноагентах".

Элене Хоштария, лидер партии "Дроа" :"Мы хотим быть частью ЕС. Вот почему они крайне авторитарные, тоталитарные и жестокие по отношению к народу. Но все имеет свои пределы. Вы не можете управлять страной, которая все время против вас".

Критики законопроекта опасаются, что он может быть использован для подавления свободы прессы и и помешает стране реализовать перспективу вступления в ЕС. Власти заявляют, что закон "О прозрачности иностранного влияния" необходим для сохранения национального суверенитета и идентичности и обязательно будет принят.