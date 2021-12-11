Вена: протест против обязательной вакцинации

В столице Австрии Вене вот уже вторые выходные подряд проходят массовые акции протеста. Их участники выступают против обязательной вакцинации. Соответствующее решение приняли власти альпийской республики. Оно должно вступить в силу с февраля 2022 года. Тем, кто не сделает прививку, придется заплатить штраф в размере 3600 евро. К мирным протестам призвала оппозиционная Австрийская партия свободы.

Первая крупная демонстрация в Вене против мер правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией прошла 20 ноября и собрала, по данным полиции, около 40 тысяч человек.