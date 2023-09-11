Узнать друг друга лучше: саамы привлечены к проекту ЕС

Саамы, единственный официально признанный коренной народ ЕС, приглашены к участию в европейском проекте, который нацелен на сокращение дистанции с большой Европой.

Лапландия, регион на севере Европы - земля саамов. Насчитывается около 80 тысяч представителей этой единственной признанной в Европе коренной народности; основным занятием саамов являются рыболовство и оленеводство. Многие решения, принимаемые в Евросоюзе, напрямую затрагивают их интересы и образ жизни: саамы с недавних пор участвуют в проекте по укреплению связей с Брюсселем. С какими ожиданиями?

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"Хотим, чтобы нам позволили вести традиционный образ жизни, хотим продолжать говорить на родном языке, сохранять нашу культуру и право оставаться там, где мы находимся. Мы так жили с незапамятных времен.", - говорит Элле Мерете, руководитель подразделения Совета саамов в ЕС.

Проект взаимного интереса

Гати - типичные саамские дома - представляют собой хижины, построенные из березовых веток, листьев и мха. Для саамов, единственного коренного народа, признанного в Европе, важна связь с окружающей средой. Территория Лапландии, которая на языке саамов называется Сапми, охватывает две страны ЕС - Швецию и Финляндию, и две страны, не входящие в ЕС - Норвегию и Россию.

Аслат Хольмберг, председатель Совета саамов, рассказывает о важности европейского проекта. "В перечне вопросов, которыми мы хотим заниматься - охрана окружающей среды, рынки сбыта наших традиционных продуктов, - уточняет он. - Важны и научные исследования, касающиеся саамов. Еще мы считаем, что в ЕС следует расширить представительство молодежи".

Общий бюджет проекта - почти миллион евро. 200 тысяч выделены по линии программы Interreg Norway, еще полмиллиона предоставлены Финляндией и Швецией через Европейский фонд регионального развития (ERDF).

Сокровища звуков

В регионе Сапми насчитывается 9 языков и одно общее песнопение - йойк. Песня переплетается с верованиями и укладом жизни общины.

Певица Марья Мортенссон путешествует по миру, давая возможность людям услышать то, что невозможно описать словами. "У нас есть поговорка: там, где заканчиваются слова, начинается йойк, - говорит она. - И я написала йойк для Свахкена - одной из важных гор региона.Она круто поднимается вверх, а затем с другой стороны становится как будто более волнистой. И наш йойк это все повторяет".