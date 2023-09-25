ECOMARE: спасти черепах, вырастить океанологов и найти новые лекарства

Европейский проект ECOMARE в Португалии помогает спасти до тысячи раненых морских животных в год, просчитать последствия климатических изменений для океана и повысить интерес общества к проблеме защиты морей.

Моря - общее богатство

В лагуне португальского Авейру на берегу Атлантики морские экосистемы, флора и фауна - в фокусе пристального внимания участников европейского проекта ECOMARE. Их девиз: заботиться о море, которое принадлежит всем.

В рамках проекта проводят исследования, в том числе и в сфере последствий изменения климата, и помогают больным и раненым животным. Артур Силва, проректор университета Авейру, представляет проект так: "У нас 2 главные концепции. Это - устойчивое развитие и восстановление, сохранение морской фауны. Наши исследования касаются аквакультуры, биотехнологий, но прежде всего мы занимаемся реабилитацией морских обитателей". По словам Силвы, для участников проекта важно не только реализовать эти задачи в Португалии, но, если потребуется, помочь другим странам.

Госпиталь для животных

На практике помощь морским обитателям оказывает круглосуточная команда госпиталя ECOMARE. Там лечат более тысячи раненых животных в год. Большинство пациентов - птицы, но есть и дельфины, черепахи. Черепаха Коста Нова пострадала, попав в рыболовную сеть. За ней ухаживали в течение семи долгих месяцев. Ветеринары готовят черепаху к возвращению в водную стихию.

Катарина Эйра, научный координатор CPRAM-ECOMARE, уточняет: "После обработки ран, а у нее были глубокие порезы, черепаха пришла в себя, восстановилась и готова к возвращению в океан. Мы установили на нее датчик, чтобы наблюдать, как она будет двигаться в воде, когда окажется на свободе".

Как вырастить океанолога?

Если вы далеки от мира исследований, но интересуетесь морем, то тоже можете принять участие в проекте - причем в любом возрасте. В третью среду каждого месяца в исследовательском центре ECOMARE открывают двери для широкой публики. Неслучайно, ведь одна из задач проекта - обучать население.

Образовательные модули есть и для самых маленьких. Пятилетний Педро влюблен в море. "Я узнал, что кораллы являются домом для множества рыб, что жизнь подводных обитателей так же важна, как и наша, и что мы не должны разрушать их дома", - рассказывает он после семинара, организованного ECOMARE для детей.

Глобальное измерение

Общий бюджет проекта - 4,8 миллионов евро, из которых более 84% выделено по линии Европейской политикой сплочения. Проект заявлен как европейский но к участию в нем привлекаются эксперты со всего мира.

В фокусе их внимания - потенциал моря для фармпромышленности. Рикардо Каладо, научный координатор CEPAM-ECOMARE, уточняет: "Мы задействуем для биотехнологических исследований большое количество кораллов. Это ведь фантастический резервуар новых молекул, которые могут помочь найти новые лекарства для лечения рака, других недугов, например, нейродегенеративных болезней - Альцгеймера и Паркинсона".