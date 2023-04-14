Ева Кайли освобождена из-под стражи. По решению бельгийского суда, бывший вице-спикер Европейского парламента, подозреваемая во взятоничестве, переведена под домашний арест. Гречанка прибыла в свою квартиру в Брюсселе после 4 с лишним месяцев, проведенных в камере предварительного заключения. Оказавшись на воле она, сказала журналистам:

"Спасибо. Меня ждёт моя дочь. Я очень рада, что скоро буду с ней. Так что спасибо. Мы скоро поговорим".

До начала судебного процесса полиция будет вести за Кайли наблюдение с помощью электронного браслета, который она обязана носить.

Ей инкриминируют принадлежность к преступной организации, коррупцию и отмывание денег. Бывший член социалистической фракции Европарламента была арестована 9 декабря, когда в её брюссельском доме было найдено несколько сумок с наличностью.

Кайли была освобождена последний из шести лиц, причастных к подкупу законодателей, которых Катар и Марокко предположительно использовали, чтобы оказывать влияния на политику Евросоюза.

Гречанку Кайли обвиняют в принадлежности к преступной организации, отмывании денег и подкупе с целью способствовать принятию Евросоюзом политических решений в интересах Катара и Марокко. Она провела в тюрьме четыре с лишним месяца.

Пять других фигурантов так называемого "Катаргейта" уже были выпущены или готовятся выйти на свободу. Среди них итальянец Пьер Антонио Панцери, которого считают вдохновителем заговора. Он пошёл на сделку со следствием. Во вторник под электронное наблюдение на дому был переведён бельгийский евродепутат Марк Тарабелла.