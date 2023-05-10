Марк Тарабелла со слезами на глазах рассказал о том, как его жизнь изменил коррупционный скандал в Европарламенте. Бельгийский депутат всё ещё под следствием.

"Я вижу свое лицо в новостях по бельгийскому телевидению. Каждый вечер. Повсюду в газетах моя опозоренная фамилия. Это также фамилия моей семьи, моей матери, моей жены, моей дочери и моего сына, которые никогда такого не заслуживали".

Со слезами на глазах Марк Тарабелла описал свою жизнь после того, как его обвинили в причастности к коррупционному скандалу в Европарламенте. Бельгийский депутат всё ещё находится под следствием, но брюссельский судья принял решение снять с него электронное наблюдение. Это дало ему возможность изложить журналистам свою версию событий: от неожиданных обысков в его квартире в декабре прошлого года до последних дней, проведённых в за решёткой:

_"Полицейские в большом количестве прибыли ко мне домой, в сопровождении судьи и председателя Европарламента Роберты Метсолы, и всё обыскали. Я был ошеломлен, моя жена и сын были в шоке. Впрочем, полицейские были очень любезны, они объяснили мне, что искали деньги и предметы роскоши. Я не понимаю, какие деньги. Мне не в чем себя упрекнуть. А потом наступил весь этот ужас. Я провёл несколько месяцев в тюрьме. В тюрьме нелегко преступнику, но гораздо труднее невинному человеку". _

Тарабелла состоял во фракции социалистов и был из неё исключён. Европарламент решил снять с него депутатскую неприкосновенность, что позволило правоохранительным органам его допрашивать. Бывший евродепутат от итальянских социалистов Пьер-Антонио Панцери,обвиняемый по тому же делу, пошёл на сделку со следствием. Бельгиец сказал, что его предал человек, которого он считал своим другом:

"Со мной обращались на основании заявлений человека, который впоследствии признался в том, что является главой преступной организации. Он бросил меня на съедение, чтобы не быть съеденным. Я очень разочарован в человеке, который меня предал".

По словам его адвоката Максима Тёллера, Марк Тарабелла должен отвечать на любой звонок из полиции, никуда не уезжать без предварительного разрешения и избегать контактов с другими фигурантами скандала, известного как "Катаргейт". Все шестеро обвиняемых, в том числе бывший вице-спикер Европарламента гречанка Ева Кайли, уже находятся на свободе и ждут суда. Их подозревают в подкупе европейских политиков в интересах Катара.