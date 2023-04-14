Дипломатический сумбур после поездки президента Франции в Китай

Программу «О положении Союза» ведёт Эфи Кутсокоста: «На минувшей неделе в Евросоюзе господствовала дипломатическая суматоха, возникшая после поездки президента Франции в Китай. Несмотря на то, что к Эммануэлю Макрону присоединилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в попытке продемонстрировать единство ЕС по отношению к Пекину, некоторые высказывания, которые он сделал на обратном пути, выявили недостаток этого единства.

Замечание Макрона о том, что Европа не должна слепо следовать за Америкой, в том числе в вопросе о безопасности Тайваня, не понравилось Вашингтону, но не понравилось и некоторым его коллегам в ЕС.

Пока французские дипломаты пытались устранить ущерб, вызванный словами Макрона, он снова предстал перед публикой, чтобы защитить свои первоначальные замечания:

«Франция поддерживает статус-кво на Тайване. Франция поддерживает политику одного Китая и поиск мирного урегулирования ситуации. Это наша позиция европейцев, которая всегда была совместима с ролью союзника. Но здесь я настаиваю на том, что обладать стратегической автономией не означает быть вассалом. Являясь союзниками, мы вместе делаем то, что решаем делать. Это не означает, что мы больше не имеем права думать самостоятельно».

Между тем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала ещё одним высокопоставленным политиком ЕС, посетившим Китай.

Она предложила некоторую поддержку Эммануэлю Макрону, сказав, что он «ещё раз подчеркнул полное соответствие политики Франции в отношении Китая политике ЕС в отношении КНР».

Чтобы обсудить всё это, ко мне присоединилась с Тайваня, из Тайбэя, Жужа Анна Ференци, научный сотрудник Института политики безопасности и развития и автор книги «Европа, Китай и пределы нормативной власти».

Риски сближения с РФ и КНР

Кутсокоста: Президент Франции фактически сказал, что Европе следует держаться подальше от любой конфронтации между США и Китаем, включая вопросы безопасности Тайваня. Что вызвало бурную реакцию по обе стороны Атлантики: суть его слов или когда они были произнесены?

Ференци: Я бы сказала, и суть, и время этих слов. Давайте посмотрим на суть. Думаю, ясно везде, не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и во всех демократических странах по всему миру, что напористая, агрессивная позиция и экспансионистское поведение Китая в регионе, где находится Тайвань, имеют последствия не только для Тайваня и региона, но и для стран за пределами региона, в том числе в Евросоюзе. По-моему, Макрон игнорирует такую ситуацию и не осознаёт экзистенциальной угрозы, которую Тайвань испытывает со стороны своего соседа. Тот факт, что он дистанцировался от этой реальности, думаю, посылает неверный сигнал в неподходящее время.

Кутсокоста: Правда ли, что комментарии Макрона нанесли ущерб попыткам Евросоюза сформировать последовательный подход к Пекину?

Ференци: В отношении Китая нет единства в том, как мы хотим противостоять угрозам, возникающим в экономической сфере и в нашей торговле с Китаем, а также в отношении политических ценностей, отсутствия в КНР прозрачности и демократического управления. Китай активно использует дезинформацию и различные инструменты для подрыва демократии. Государства-члены ЕС, когда они действуют индивидуально, будь то Франция, Германия или любая другая страна, предпочитают иметь дело с Китаем самостоятельно. Они на самом деле не поддерживают сближение с КНР всего Евросоюза разом, что наносит ему ущерб.

Кутсокоста: Совершают ли Эммануэль Макрон и другие лидеры те же ошибки в отношении с Си Цзиньпина, что они совершали с Путиным?

Ференци: Думаю, любая страна, которая сближается с Китаем, не глядя на природу отношений с ним и на риски, связанные с этими отношениями, будь то Франция при Эммануэле Макроне, Германия или любая другая страна, совершает ту же ошибку, что и те же страны, когда они впали в зависимость от Россией. Это был ложный союзник, которому явно нельзя доверять. Европа подвергла себя рискует. Россия стала представлять для неё угрозу. Сейчас Европа снова оказывается в такой ситуации. Но мы явно не хотим, чтобы подобные угрозы и риски нарастали в наших отношениях и с Китаем.

Гламурная Ева на свободе

Помимо жёсткой дипломатии, в заголовки новостей на этой неделе попала судебная драма с «Катаргейтом». Это коррупционный скандал в Европарламенте, связанный с «крупными» суммами денег и «значительными» подарками, за которые заплатили Катар и Марокко для оказания влияния на принятие решений.

Все лица, обвиняемые в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации, отпущены на свободу. Пятеро главных подозреваемых сейчас находятся под наблюдением дома и ждут суда.

Гламурная Ева Кайли, бывший-вице-председатель Европарламента из Греции, вышла из тюрьмы последней, настаивая на том, что она останется в Брюсселе, пока не докажет свою невиновность. Это подтвердил её греческий адвокат Михалис Димитракопулос:

"Ева Кайли будет бороться, чтобы доказать свою невиновность. У Евы Кайли есть мечта: она мечтает быть оправданной правосудием. Повторяю: она мечтает быть оправданной".

Протесты по обе стороны Ла-Манша

Помимо дипломатических баталий и судебных драм, на этой неделе было много борьбы за права трудящихся.

Это продолжается во Франции, где люди уже несколько недель проводят демонстрации против пенсионной реформы Макрона, но нечто подобное происходит и по другую сторону Ла-Манша, в Великобритании.

Работники системы общественного здравоохранения объявили самую мощную в своей истории забастовку из-за спора об оплате и условиях труда.

Для пациентов это грозит отменой тысяч назначений на приём к врачам или медсестрам, которые требуют повышения заработной платы на 35%. По словам бастующих, их реальный доход сокращался в течение более чем десятилетия, и это теперь необходимо восполнить".