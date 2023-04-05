В НАТО обсуждали претензии Венгрии к Швеции и сближение КНР с РФ

У штаб-квартиры НАТО со вторника развевается флаг его нового члена Финляндии, белый с синим крестом. Заявку на вступление почти год назад подала и соседняя Швеция, но принять её в Североатлантический альянс не позволяют возражения со стороны Турции и Венгрии. Турецкие власти подозревают эту скандинавскую страну в том, что она укрывает курдских боевиков. А Будапешт недоволен тем, что Стокгольм постоянно обвиняет его в несоблюдении верховенства права.

На пресс-конференции после встречи в Брюсселе министров иностранных дел НАТО венгерский участник Петер Сийярто заявил на , что вопрос о членстве Швеции находится исключительно в руках парламента его страны:

"Когда наши депутаты слышат из Стокгольма, что, например, венгерская политическая система недемократична, нелегитимна и является диктатурой, то они реагируют справедливо. Это потому, что венгерские депутаты завоевали свой мандат на демократических выборах, в соответствии и принципами народовластия, в общении с людьми".

Во второй день встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, в среду, в основном обсуждался Китай. Союзники пришли к выводу, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву показал её растущее сближение с Пекином. Основное беспокойство генерального секретаря Йенса Столтенберга вызывает возможность поставок Китаем оружия в Россию, когда она воюет с Украиной:

"Китай отказывается осуждать российскую агрессию. Его пропаганда перекликается с кремлёвской. КНР поддерживает экономику РФ. Китай и Россия активизируют совместную военную деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе. Союзники ясно дали понять, что любое предоставление Китаем летальной помощи России было бы исторической ошибкой с серьёзными последствиями".

Обсуждение темы Китая в Брюсселе на министерском уровне состоялось за несколько часов до встречи в Пекине главы Еврокомиссии фон дер Ляйен и президента Франции Макрона с председателем КНР Си.