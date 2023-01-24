Финляндия вступит в НАТО без Швеции?

Финляндия открывает двери для возможности вступления в НАТО в одиночку, чтобы преодолеть турецкое вето. На это ранее намекнул министр обороны страны в Хельсинки. А затем во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве финский президент Саули Ниинистё подтвердил, что такая возможность рассматриваетс, но цель по-прежнему состоит в том. чтобы вступить в Альянс совместно со Швецией.

"Я хотел бы объединить своё собственное заявление и заявление наших министров иностранных дел, сказав, что нужно следить за мячом, но не быть в роли мяча, которым играют другие. Так что мы должны отнепстись к этому сдержанно и спокойно, но похоже, нам нужно будет дождаться результатов выборов в Турции", - сказал Ниинистё.

Недавнее протестное сожжение Корана датским ультраправым активистом в Швеции накалило настроения в Турции, которая вновь напомнила о своём праве на вето по вопросу о вступлении Швеции в НАТО. Эта позиция может измениться после выборов в мае следующего года.

Финляндия и Швеция вместе подали заявку на вступление в НАТО после вторжения России в Украину. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что наложит вето на вступление Швеции, если она не изменит кардинально свою политику предоставления убежища курдским боевикам.