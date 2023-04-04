Россия: "Вступление Финляндии в НАТО создаёт риски"

Euronews

Москва назвала вступление Финляндии в НАТО ростом активности Альянса у своих границ. В Кремле считают, что это создаёт риски серьёзного расширения конфликта в Украине.

"Мы будем внимательно наблюдать за тем, что происходит в Финляндии, как блок Северного Альянса будет эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения там вооружений и систем инфраструктуры, которые будут впритык к нашим границы и потенциально нам угрожать. В зависимости от этого будут приняты меры", - сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Негативно восприняло новость и Министерство обороны РФ.

"В ближайшее время Финляндия станет членом альянса. Конечно, всё это создает риски значительного расширения конфликта, но это не повлияет на исход спецоперации", - заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, НАТО "усиливает свой антироссийский курс" и ведёт к эскалации конфликта, увеличивая военную помощь Украине танками и современной бронетехникой, а также оружием дальнего действия.

Шойгу подчеркнул, что для всего этого Россия и Беларусь принимают меры, чтобы часть белорусской боевой авиации теперь могла поражать объекты противника ядерным оружием. Он напомнил, что Россия направила в соседнюю страну оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный применять ядерное оружие, а белорусские солдаты уже начали обучение обращению с системой в России, в рамках курса, который будет включать изучение технического обслуживания и использования.

В феврале минувшего года Минобороны Беларуси заявило, что приступило к самостоятельной эксплуатации российского ракетного комплекса «Искандер».

Две недели назад президент России Владимир Путин объявил о соглашении со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, что вызвало широкую критику на Западе.

Глава Кремля заверил, что в этом нет ничего исключительного, так как США десятилетиями этим занимались в странах НАТО.

Президент России подчеркнул, что соглашение с Белоруссией не нарушает обязательств России в области нераспространения ядерного оружия, и сообщил, что 3 апреля начнется подготовка белорусских военных, а 1 июля будет завершено строительство шахты для размещения указанного оружия. .в стране.

В минувшую пятницу Лукашенко также не исключил, что запросит у России стратегические ядерные вооружения в случае необходимости.