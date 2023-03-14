Евросоюз отложил большую реформу электрического рынка

В Евросоюзе решено отложить проведение большой структурной реформы рынка электроэнергии. Пока Брюссель пересмотрит уже действующие правила, чтобы смягчить волатильность цен. Основная цель изменений состоит в защите потребителей, которым даётся право на заключение долгосрочного контракта с фиксированной ценой на свет. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что можно будет выбрать несколько контрактов сразу:

"Потребители должны иметь право выбирать менее рискованные варианты, что означает контракты с фиксированной ценой. Это часть нашего предложения. Кроме того, потребители должны иметь право на несколько контрактов, чтобы покрывать свое потребление фиксированной ценой. Например, можно будет заряжать свой электромобиль в часы, когда цены низкие, на основе гибкого контракта".

Тем самым Еврокомиссия проигнорировала призывы некоторых стран-членов, таких как Франция или Испания, которые хотели отделить цены на природный газ от цен на электричество. Эти страны не хотят, чтобы рост цен на ископаемые виды топлива слишком повышал счета за коммунальные услуги. В прошлом году это привело к перебоям на рынке.

Евродепутат-социалист от Испании Николас Гонсалес Касарес считает, что предложение Еврокомиссии является шагом в правильном направлении, но его недостаточно:

"Я думаю, что мы можем быть более амбициозными, улучшить предложение, работая вместе и двигаясь в нужном направлении. Мы должны подать очень важный сигнал о том, что цену на энергию, и в частности, на электричество, должны определять в будущем возобновляемые источники. Использование этих возобновляемых источников должно быть выгодным. Нужно сделать их прибыльными, чтобы инвестиции в них продолжались".

Еврокомиссия также считает, что её предложение помогает преодолеть зависимость от российского газа. Пересматривая правила для электрического рынка, Брюссель отводить большую роль атомной энергетики, рассматривая ей как экологичны чистый источник, и рекомендует больше вкладывать в неё капитала. Среди стран-членов очевидно развернётся бурная дискуссия перед утверждением окончательного текста изменений, которое, вероятно, произойдет в конце этого или начале следующего года.