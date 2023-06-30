Босс "Вагнера" не смог втянуть в мятеж аппарат безопасности

Программа "О положении Союза": Европейские политики выясняют последствия неудавшегося похода наёмников на Москву. Путин пока одержал верх. Реформа энергетического рынка ЕС. Хрупок не немецкий режим

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:"Европейские политики на минувшей неделе выясняли последствия неудавшегося мятежа и похода на Москву группы наемников "Вагнер". Это событие ошеломило западных аналитиков и оставило у них больше вопросов, чем дало им ответов.

Судя по всему, война в Украине вызвала огромную напряженность внутри путинской системы и армии, что привело к постепенному нарастанию гнева и разочарования. Олигархи теряют кучу денег, в то время как московские ястребы считают, что Путин недостаточно агрессивен в Украине.

Путин пока одержал верх

Тем не менее, босс "Вагнера" Евгений Пригожин в итоге не смог склонить российский аппарат безопасности к участию в мятежу, и Путин одержал верх - на данный момент... В Брюсселе считают, что весь этот эпизод для Киева скорее позитивен.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель:

«Если у вашего противника есть внутренняя борьба между различными сторонами, то очевидно, что это положительный фактор для ваших военных операций. Внезапно войска "Вагнера" оставили свои позиции на передовой и пошли заниматься другими делами. Этот момент для украинцев может быть только позитивным».

Тем временем самые высокопоставленные российские генералы исчезли из поля зрения общественности, что может быть связано со стремлением Владимира Путина восстановить свою власть. Возможно, его успокоили заверения Вашингтона, который, поддерживая в разгар мятежа закулисный контакт с Москвой, заверил президента РФ, что американцы не имеют к этому никакого отношения. В самом деле, политика Америки состоит в том, чтобы защитить Украину, а не свергнуть Путина или уничтожить Россию.

На саммите ЕС в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц высказался в том же духе:

«Мы не причастны к тому, что происходит в России. Это проблема, которую Путин навлек на себя сам. Мы можем это только наблюдать. Наша цель здесь не - смена режима в России. Цель, которую мы преследуем, - это независимая Украина."

Энергетическая реформа

Ситуация в России была в центре внимания лидеров ЕС, наряду с иммиграцией и отношениями с Китаем. Чего не было на повестке дня Саммита, так это реформы энергетического рынка ЕС, хотя это приоритетная тема, поскольку год назад европейские домохозяйства и бизнес стали получать астрономические счета за электричество.

Предложение Еврокомиссии от декабря прошлого года погрязло в неприглядных спорах между странами-членами. Его основные цели кажутся простыми: защита потребителей, укрепление стабильности цен на энергию и увеличение инвестиций в возобновляемые источники. Однако недавняя встреча министров энергетики ЕС закончилась разногласиями.

Ко мне присоединяется Мигел Стилвелл де Андраде, генеральный директор португальской энергетической компании EDP, мирового лидера в области возобновляемых источников.

Гробе: По поводу реформы рынка электроэнергии чёткого раскола между странами нет. Вместо этого есть разные блокирующие меньшинства, которые хотят разных вещей. Насколько вы уверены, что соглашение будет заключено в ближайшее время?

Андраде: То, что Европейская комиссия предложила в качестве новой модели рынка, очень разумно. К сожалению, в ходе прохождения этого предложения через Европарламент и через Совет ЕС было внесено более тысячи поправок. Поэтому, думаю, ещё многое предстоит обсудить, прежде чем мы добьёмся какого-то прогресса, который будет последовательным, прочным и не искажающим фундаментально существующую рыночную модель.

Гробе: Похоже, самыми противоречивыми вопросами являются субсидии на уголь, а также атомную энергетику. Не в этом ли суть проблемы - в том, что мы каким-то образом застряли в старом мышлении?

Андраде: Очень важно, чтобы мы собрались вместе и разработали согласованный план, который позволит управлять энергетическим переходом в течение следующих нескольких лет. С углём будет покончено. Это лишь вопрос времени. Давайте сделаем это как можно быстрее. Атомная энергетика будет работать только в некоторых странах. Многие другие объявили, что будут выводить из эксплуатации свои АЭС, или уже сделали это. Зато мы должны сосредоточиться на получении возобновляемых источников энергии, создании гибких аккумуляторов, развитии гидроэнергетики и обеспечении чистой, доступной и надежной энергетической системы для будущего.

Гробе: Вся идея реформы заключалась в том, чтобы перевести систему электроснабжения на более чистые источники энергии. В какой степени отсутствие реформы влияет на инновационные источники энергии, какие предлагает EDP?

Андраде: Это действительно самое важное. Что нам нужно, так это инвестиции в Европу, которые будут стимулировать этот энергетический переход. Нужно вложить сотни миллиардов евро в возобновляемые источники энергии, батареи, гидроэлектростанции и все связанные с ними различные технологии. Для этого нужен стабильный режим регулирования, нужны правильные стимулы, чтобы люди считали выгодными такие капиталовложения. Нужно поскорее провести реформу рынка и сосредоточиться на фактическом размещении денег и стимулировании энергетического перехода.

Гробе: Сегодня три четверти всей энергии, которую производит EDP, поступает из возобновляемых источников, а к 2030 году вы хотите стать полностью зелёными. Вы на пути к достижению этой цели?

Андраде: До 2025 года мы прекратим использовать уголь, а к 2030 году станем полностью зелёными. Мы уже прошли три четверти пути. Я считаю, что через 2-3 года генерируемая нами энергия будет более чем на 90% экологически чистой, в основном ветряной, наземной и морской, а также солнечной. Так что мы безусловно идём к цели, и совершенно уверен, что мы к ней доберёмся. Думаю, у нас есть все условия, чтобы сделать это успешно.

Хрупок не немецкий режим

В этом выпуске всё. Но под занавес - оговорка недели. Она возвращают нас к ситуации в России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Литве сказал: _«Думаю, то, что мы видели в России в последние дни, демонстрирует хрупкость немецкого режима. Конечно же, это демонстрация слабости режима_…»

Писториус: "Какого режима?"

Столтенберг: «Извините?»

Писториус: «не немецкого режима…»

Столтенберг: «..._российского, извините_».

Писториус: «_Мы достаточно стабильны в настоящий момент_».

Думаю, Столтенбергу нужно отдохнуть в выходные".