By Euronews

Министры энергетики стран ЕС достигли долгожданного соглашения по реформе рынка электричества. Она направлена на защиту потребителей от нестабильных цен и ускорение перехода на возобновляемые источники.

РЕКЛАМА

Франция и Германия пошли на уступки и позволили достичь соглашения о реформе в Евросоюзе рынка электричества. Министры энергетики ЕС одобрили во вторник меры, обеспечивающие снижение резкий взлетевших цен на свет, аналогичное тому, которого удалось добиться в прошлом году. С этой целью, среди прочего, будет поощряться интенсивное внедрение возобновляемых источников энергии.

Вице-председатель правительства Испании по экологическому переходу Тереза Рибера:

«Реформа защищает потребителей от будущих чрезвычайных ситуаций. Она даёт нам инструменты, которые помогут смягчить воздействие будущих ценовых шоков».

Одним из самых острых вопросов на переговорах между министрами были так называемые "контракты на разницу". Это государственные субсидии, финансируемые за счет дополнительных прибылей электроэнергетических компаний. Франции удалось добиться того, чтобы эти деньги можно было использовать для новых и существующих атомных электростанций, хотя только для увеличения их мощности или их модернизации. Германия опасалась, что это может дестабилизировать единый рынок. Но Берлин получил от Брюсселя заверения в том, что будут созданы создаст механизмы контроля за такими капиталовложениями и обеспечена конкуренция между АЭС.Такие важные Еврокомиссии еще необходимо обсудить с Европарламентом.