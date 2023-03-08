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Новости Европы

Министры обороны ЕС обсуждают срочные поставки боеприпасов Украине

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 Euronews
Еврокомиссия настаивает на скорейшем решении.
Еврокомиссия настаивает на скорейшем решении.   -  Авторское право  Christine Olsson/TT News Agency via AP

Министры обороны стран ЕС на неформальной встрече в Стокгольме обсуждают планы по использованию своих запасов для срочной поставки Украине боеприпасов на сумму в миллиард евро и размещения совместных заказов для обеспечения дальнейших поставок.

Западные сторонники Украины предупреждают, что Киев испытывает острую нехватку в артиллерийских снарядах для 155-миллиметровых гаубиц. 

Еврокомиссия настаивает на скорейшем решении. 

"Вопрос в том, как обеспечить Украину боеприпасами, необходимыми для продолжения обороны. Я представил предложение, которое будут обсуждать министры. Предложение было разработано совместно со службой внешних действий, Европейским оборонным агентством, которое я имею честь возглавлять, и Комиссией",  — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. 

На полях встречи в Стокгольме, комментируя сообщения западных СМИ об украинском следе в деле о подрыве газопроводов "Северный поток", министр обороны Украины Алексей Резников отверг причастность Киева. 

"Для меня это довольно странная история, она не имеет ничего общего с нами. Я думаю, что официальное расследование предоставит все подробности. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наша деятельность", - сказал глава ведомства. 

В Брюсселе надеются, что конкретный план совместных поставок боеприпасов в Украину может быть утвержден до встречи министров иностранных дел 20 марта.