Евросоюз объявил об ускорении производства боеприпасов для Украины

Страны ЕС согласовали сделку на 500 млн евро по наращиванию производства боеприпасов для Украины и пополнению собственных арсеналов

"Мы заключили сделку, - написал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в Twitter в пятницу. - Всего за два месяца Европа согласовала историческую программу ASAP для финансирования наращивания своей оборонной промышленной базы для поддержки Украины и безопасности Европы".

Учитывая срочность задачи обеспечить Украину оружием для защиты от российского вторжения и для её успешного контрнаступления, принятие Акта в поддержку производства боеприпасов (ASAP), который был впервые предложен Еврокомиссией в начале мая, было ускорено в законодательном процессе ЕС.

Министр обороны Испании (председательствующей в Совете ЕС) Маргарита Роблес, заявила, что быстрое принятие закона "является ещё одним доказательством непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины, укреплению его оборонной, технологической и промышленной базы и, в конечном итоге, обеспечению долгосрочной безопасности и защиты граждан ЕС".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала соглашение, заявив, что оно "ускорит доставку боеприпасов в Украину на нынешнем решающем этапе войны".

Программа ASAP является частью трёхвекторного плана ЕС по обеспечению Украины миллионом единиц боеприпасов, необходимых ей в течение ближайшего года, и пополнению быстро истощающихся запасов стран-членов.

По первому вектору государства ЕС обязались предоставить боеприпасы на сумму 1 млрд евро из своих оставшихся запасов. Второй вектор предусматривает совместный заказ боеприпасов на сумму ещё 1 млрд евро.

ASAP, или третий вектор, направлен на выделение 500 млн евро из фондов ЕС на укрепление промышленных мощностей блока по производству наземных и артиллерийских боеприпасов, а также ракет. Он вводит временную нормативную базу для решения проблемы, которую Еврокомиссия назвала "кризисом поставок боеприпасов".

Деньги будут выделены европейским компаниям, которые удовлетворяют требованиям, в виде грантов, чтобы они могли наращивать производство и устранять узкие места. ЕС надеется, что его средства будут стимулировать частные инвестиции на общую сумму до 1 млрд евро.

Однако депутат Европарламента от Бельгии Марк Ботенга, принимавший участие в переговорах, назвал назвал сделку "исторической ошибкой".

"Деньги ЕС, срочно необходимые для научных исследований, здравоохранения или климатической инфраструктуры, теперь идут акционерам военной экономики. Мир перевернулся с ног на голову", - сказал он.

Бельгийский либерал также заявил, что Акт является "незаконным" и нарушающим статью 41.2 Договора о ЕС, которая запрещает зачислять в общий бюджет "расходы, возникающие в результате операций, имеющих военные или оборонные последствия".