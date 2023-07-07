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Евросоюз объявил об ускорении производства боеприпасов для Украины

Украинские солдаты устанавливают противотанковый ракетный комплекс "Стугна" возле Бахмута, Донецкая область, Украина, 17 марта 2023 года.
Украинские солдаты устанавливают противотанковый ракетный комплекс "Стугна" возле Бахмута, Донецкая область, Украина, 17 марта 2023 года. Авторское право AP Photo/Roman Chop
 Alice Tidey

Страны ЕС согласовали сделку на 500 млн евро по наращиванию производства боеприпасов для Украины и пополнению собственных арсеналов

"Мы заключили сделку, - написал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в Twitter в пятницу. - Всего за два месяца Европа согласовала историческую программу ASAP для финансирования наращивания своей оборонной промышленной базы для поддержки Украины и безопасности Европы".

Учитывая срочность задачи обеспечить Украину оружием для защиты от российского вторжения и для её успешного контрнаступления, принятие Акта в поддержку производства боеприпасов (ASAP), который был впервые предложен Еврокомиссией в начале мая, было ускорено в законодательном процессе ЕС.

Министр обороны Испании (председательствующей в Совете ЕС) Маргарита Роблес, заявила, что быстрое принятие закона "является ещё одним доказательством непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины, укреплению его оборонной, технологической и промышленной базы и, в конечном итоге, обеспечению долгосрочной безопасности и защиты граждан ЕС".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала соглашение, заявив, что оно "ускорит доставку боеприпасов в Украину на нынешнем решающем этапе войны".

Программа ASAP является частью трёхвекторного плана ЕС по обеспечению Украины миллионом единиц боеприпасов, необходимых ей в течение ближайшего года, и пополнению быстро истощающихся запасов стран-членов.

По первому вектору государства ЕС обязались предоставить боеприпасы на сумму 1 млрд евро из своих оставшихся запасов. Второй вектор  предусматривает совместный заказ боеприпасов на сумму ещё 1 млрд евро.

ASAP, или третий вектор, направлен на выделение 500 млн евро из фондов ЕС на укрепление промышленных мощностей блока по производству наземных и артиллерийских боеприпасов, а также ракет. Он вводит временную нормативную базу для решения проблемы, которую Еврокомиссия назвала "кризисом поставок боеприпасов".

Деньги будут выделены европейским компаниям, которые удовлетворяют требованиям, в виде грантов, чтобы они могли наращивать производство и устранять узкие места. ЕС надеется, что его средства будут стимулировать частные инвестиции на общую сумму до 1 млрд евро.

Однако депутат Европарламента от Бельгии Марк Ботенга, принимавший участие в переговорах, назвал назвал сделку "исторической ошибкой".

"Деньги ЕС, срочно необходимые для научных исследований, здравоохранения или климатической инфраструктуры, теперь идут акционерам военной экономики. Мир перевернулся с ног на голову", - сказал он.

Бельгийский либерал также заявил, что Акт является "незаконным" и  нарушающим статью 41.2 Договора о ЕС, которая запрещает зачислять в общий бюджет "расходы, возникающие в результате операций, имеющих военные или оборонные последствия".

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