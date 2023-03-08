Западные СМИ: За подрывами "Северного потока" стоит проукраинская группировка

Западные СМИ: За подрывами "Северного потока" стоит проукраинская группировкаКомментарии
Новые разведданные, рассмотренные американскими официальными лицами, свидетельствуют о том, за подрывами газопроводов "Северный поток" в прошлом году стоит некая поддерживающая Украину группировка. Об этом пишут газеты The New York Times и Die Zeit.
Взрывы произошли в международных водах Балтийского моря, недалеко от датского острова Борнхольм, в результате чего произошла большая утечка газа.
Как пишет немецкое издание, по мнению исследователей, нападение было совершено группой из шести человек с использованием судна, арендованного польской компанией, принадлежащей двум гражданам Украины.
Хотя американские чиновники отрицают наличие каких-либо доказательств причастности украинского правительства к взрывам, советник президента Украины Михаил Подоляк категорически отрицает любую связь Киева с инцидентами, назвав появившуюся информацию теорией заговора.
The New York Times полагает, что предположения о том, что Украина может в той или иной степени стоять за диверсией, способны серьезно испортить ее отношения с партнерами в Европе.
Точная причина сентябрьских взрывов неизвестна, но широко распространено мнение, что они были атакованы.
НАТО и западные страны высказали подозрения, что ответственность за это несет Россия.
Москва, в свою очередь, обвиняет Запад и призывает Совет безопасности ООН провести расследование, к которому не допускают российскую сторону.
Комментируя информацию западных изданий, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ее скоординированным вбросом в СМИ.