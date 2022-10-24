Почему Болгария и Румыния не могут войти в Шенгенскую зону?

Шенгенская зона была создана в маленьком люксембургском городке Шенген в 1985 году и с тех пор стала одним из наиболее показательных и конкретных результатов европейской интеграции: целые поколения привыкли путешествовать за границу, не имея при себе паспорта и не проходя пограничный контроль.

Хотя Шенген и был создан параллельно с Европейским Союзом, в итоге положения о нем были включены в законы блока, а сама зона теперь является центральным стержнем, поддерживающим единый рынок.

Сейчас Шенгенская зона включает в себя 26 стран, в том числе 22 страны ЕС, и почти 420 миллионов граждан.

Тем не менее нескольким странам ЕС еще только предстоит воспользоваться преимуществами безвизового режима. Среди таких государств — Болгария и Румыния, две страны, которые присоединились к Евросоюзу в 2007 году и с тех пор терпеливо ждут на пороге Шенгенской зоны. Никто не думал, что эти две заявки будут одобрены легко и быстро, но София и Бухарест стоят в очереди уже более десяти лет. Процесс стал для них источником разочарования.

Присоединение к Шенгенской зоне требует, среди прочего, следования общим правилам, надлежащего контроля над внешними границами, обмена информацией о безопасности и эффективного сотрудничества полиции.

Болгария и Румыния настаивают на том, что они уже соответствовали необходимым критериям много лет назад. Прошлым летом они даже присоединились к общей визовой системе Шенгена — смогли видеть информацию в ней, несмотря на то, что проверки на их границах остались.

Еврокомиссия и Европарламент безусловно стоят на стороне Софии и Бухареста: исполнительная власть неоднократно подтверждала, что кандидаты выполнили все технические условия, а евродепутаты называли их исключение из Шенгена дискриминацией.

Болгария и Румыния настолько убеждены в своей готовности вступить в соглашение, что пригласили экспертную миссию посетить свои страны и провести дополнительную оценку.

Но остается одно препятствие: политика.

Окончательный зеленый свет должен дать Совет Европейского союза, в который входят министры 27 стран ЕС. Утверждение нового члена Шенгенской зоны должно быть подтверждено единогласно. Это означает, что одно "нет" может заморозить весь процесс.

В 2011 году против заявки Болгарии и Румынии выступили Франция, Германия, Финляндия, Швеция, Нидерланды и Бельгия — из-за опасений, связанных с коррупцией, организованной преступностью и судебными реформами.

В последующие годы этот вопрос выдвигался несколько раз, но затем отодвигался назад. Миграционный кризис 2015 года, ставший лакмусовой бумажкой Шенгенской зоны, еще больше подорвал надежды на вступление. Но ситуация начала меняться после кризиса COVID-19.

Закрытие оставшихся пробелов

Ранее в этом году президент Франции Эммануэль Макрон открыл двери для вступления Болгарии и Румынии в Шенген, объявив о планах по реформированию безвизовой зоны, которые включают в себя создание министерского Шенгенского совета для ускорения коллективных действий во время кризиса.

"Мы должны реформировать Шенген, — сказал Макрон в феврале. — Свободы передвижения не может быть, если мы не будем контролировать наши внешние границы".

Несколько месяцев спустя, в августе, канцлер Германии Олаф Шольц выразил свою поддержку Румынии и Болгарии и публично пообещал работать над тем, чтобы эти страны "стали полноправными членами" зоны.

"Шенген — одно из величайших достижений Европейского Союза, и мы должны защищать и развивать его. Это, кстати, означает закрытие оставшихся пробелов", — сказал Шольц в Праге.

Как и в случае с любой другой темой в политике Евросоюза, поддержка Парижа и Берлина была необходима для развития ситуации и влияния на другие сомневающиеся страны, чтобы те заняли определенную позицию.

Финляндия, Швеция и Дания в равной степени смягчили свое мнение, сообщили Euronews чиновники. При этом в Швеции работает новое правое правительство, а в Дании в следующем месяце пройдут выборы.

В октябре Европарламент принял новую резолюцию — пятую в своем роде с 2011 года — и таким образом оказав давление на политиков, чтобы те одобрили немедленный прием Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. _"_Парламент встревожен тем, что за прошедшие 11 лет Совет так и не принял решения", — написали законодатели в своем тексте, правда, не имеющем обязывающей юридической силы.

Всего через несколько дней после этого парламент Нидерландов принял собственную резолюцию, призывающую правительство премьер-министра Марка Рютте наложить вето на обе заявки до проведения дальнейшего расследования. Нидерландские законодатели заявили, что распространенность коррупции и организованной преступности в Болгарии и Румынии представляет "риск для безопасности Нидерландов и всей Шенгенской зоны".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Румынии Клаус Йоханнис DANIEL MIHAILESCU/AFP or licensors

Эта непреклонная позиция, казалось, противоречила собственным словам Рютте, который за несколько недель до парламентского голосования заявил, что Нидерланды "в принципе" не против приема обеих стран.

"Мы считаем, что все страны, которые соответствуют условиям, должны присоединиться к Шенгенской зоне", — сказал Рютте во время недавнего визита в Бухарест.

Болгария и Румыния до сих пор не вышли за рамки так называемого Механизма сотрудничества и проверки (CVM) — процесса, начатого в 2007 году, который оценивает внедрение реформ судебной системы, противодействие коррупции и, в случае Болгарии, борьбу с коррупцией и отмыванием денег.

Эти страны занимают самые низкие позиции в рейтинге государств-членов ЕС по Индексу восприятия коррупции, ежегодно публикуемом Transparency International, хотя их оценки не сильно уступают показателям Венгрии и Греции, двух давних членов Шенгенской зоны.

Несмотря на их очевидную связь, CVM и Шенгенские заявки не зависят друг от друга и считаются разными направлениями.

Решение зависит от политиков.

Экспертная миссия, предложенная Софией и Бухарестом, состоялась в первой половине октября, государства-члены сейчас изучают её отчет. Выводы пока держатся в секрете.

В Совете ЕС сейчас председательствует Чехия, поэтому именно ей поручено руководить дебатами. Прага сделала расширение Шенгенской зоны одним из своих главных приоритетов.

Но время идет: следующий — и, вероятно, последний — шанс поставить на голосование давний вопрос выпадет Чехии 9 декабря. На эту дату запланирована встреча министров юстиции и внутренних дел. Только единогласное одобрение может отменить проверки на всех внутренних границах.

"Не заблуждайтесь: голосование в [Совете ЕС] имеет сильную политическую составляющую, — заявил президент Румынии Клаус Йоханнис после встречи с Марком Рютте. — Это неплохо, так работает Евросоюз".