На пороге Шенгена: Еврокомиссия призвала одобрить заявки Хорватии, Румынии и Болгарии

В Брюсселе готовы распахнуть двери шенгенской зоны для трёх новых участников. В Еврокомиссии заявили, что Болгария, Хорватия и Румыния отвечают всем критериям для включения в крупнейшее в мире пространство свободного передвижения, в котором проживают 420 миллионов человек.

"Все три государства – Болгария, Румыния и Хорватия – готовы присоединиться к Шенгену. Бухарест и София предложили нам оценить уровень их готовности. В работе т.н. "миссии по установлении фактов" приняли участие эксперты из 17 государств-членов, представители Еврокомиссии и наших агентств. По итогам добровольной инспекции стало понятно, что эти страны готовы вступить в Шенген. Они на гораздо более высоком уровне выполняют требования, которые предъявляются к кандидатам", – заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Среди критериев – улучшение международного полицейского сотрудничества и усиление пограничного контроля на внешних границах.

КТО ПРОТИВ?

По меньшей мере 2 из 27 стран-участниц, скептически относятся к перспективе расширения. Нидерланды борются с масштабным наркотрафиком, в то время как в Швеции наблюдается всплеск организованной преступности. Гаага и Стокгольм также обеспокоены такими проблемами, как коррупция и нелегальный въезд в ЕС через Западные Балканы.

Совершенно очевидно, что нахождение этих стран за пределами Шенгенской зоны не помогло решить миграционный кризис. Неужели уменьшилось число мигрантов, прибывающих к нам через Западные Балканы? Или необходимо принимать меры? Мы уже обратились к партнёрам в регионе с просьбой привести свою визовую политику в соответствие с нашей. Мы видим, что Сербия уже работает над этим, и это крайне важно. Илва Йоханссон Еврокомиссар по внутренним делам

Еврокомиссар и шведский политик напомнила, что Хорватия, Румыния и Болгария уже внесли значительный вклад в функционирование Шенгенской зоны, правилам которой они и так частично подчиняются. Тем не менее их граждане продолжают стоять в очередях на границе, что также тормозит торговые связи.

Этой осенью Европарламент дал зелёный свет интеграции трёх стран в Шенген. Окончательная судьба заявки в руках правительств стран ЕС в декабре. При этом решение на саммите в декабре должно быть единогласным.