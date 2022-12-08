ЕС примет Хорватию в Шенгенскую зону с 1 января 2023 года.

В то же время заявки на вступление в безвизовую зону от Болгарии и Румынии были отклонены, в основном ввиду сопротивления этому решению со стороны Австрии.

Румыния и Болгария вступили в Евросоюз в 2007 году и уже несколько лет пытаются войти в Шенгенскую безвизовую зону. Опасения по поводу организованной преступности, бесконтрольной несанкционированной миграции и безопасности до сих пор сдерживают их заявки. В ноябре Европейская комиссия постановила, что все три кандидата на вступление в Шенгенскую зону теперь отвечают необходимым критериям для присоединения, а Европейский парламент также проголосовал за их вступление.

Решение о расширении Шенгенской зоны требует единогласного одобрения, но министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил в четверг перед голосованием, что собирается голосовать против расширения Шенгенской зоны на Румынию и Болгарию: "Я считаю неправильным расширение системы, которая не работает во многих областях".

Таким образом, пока Шенгенская зона расширяется только на территорию Хорватии, состоящую в ЕС с 2013 года. Заявку на вступление в Шенген также подали власти Кипра.

Сегодня из 29 стран ЕС только 4 страны не входят в безвизовую зону: Болгария, Румыния, Кипр и Ирландия. Последняя предпочла сохранение своей собственной визовой политики.

Кроме стран Евросоюза в Шенген входят Исландия, Норвегия (без Шпицбергена) и Швейцария, а также, да-факто, малые государства Европы: Монако, Сан-Марино и Ватикан.