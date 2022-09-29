Бреши в защите важной инфраструктуры Евросоюза

Огромные пузыри на поверхности Балтийского моря показывают, где именно произошли инциденты на газопроводах «Северный поток», и каков их размах. В Евросоюзе и НАТО называют утечки из них газа результатом диверсий. То, что выглядит, как преднамеренный подрыв подводных труб, свидетельствует о том, насколько уязвима критически важная инфраструктура ЕС. Эксперт Германского института оборонных и стратегических исследований считает, что эти объекты нужно защищать, прежде всего сдерживая тех, кто захочет нанести по ним удары.

«Что касается критической инфраструктуры, то европейские военно-морские силы должны отпугивать от неё злоумышленников путём демонстрация своего присутствия поблизости, - сказал Юлиан Павляк. - Корабли и авиация могут патрулировать важные морские пути, что мы видим, например, со стороны норвежских властей. Если вы покажите, что вы находитесь рядом с важным объектом и готовы его оборонять, это может быть своего рода сдерживающим фактором для иностранных действующих лиц".

Критически важная инфраструктура — это не только трубопроводы и кабели для передачи данных на морском дне. В гибридной войне целями также могут быть объекты снабжения продовольствием и пресной водой, транспорт, электростанции, высоковольные линии, компьютерные сети или банковские системы. Для их защиты у Евросоюза есть общий инструмент, называемый Директивой по критической инфраструктуре. Она даёт странам-членам рекомендации по оценке рисков, обновляет список угроз и латает бреши в системах безопасности, если это необходимо.

Эстонский депутат Европарламента считает, что Евросоюз должен учиться на примере стран Балтии, которые ещё раньше столкнулись с агрессивным поведением восточного соседа.

«Другие страны должны были прислушаться к нам, когда мы говорили, что «Северный поток» лишь усилит российское влияние в Европе, и что строительство этих газопроводов - плохая идея, - сказал Урмас Паэт. - Кроме того, нужно учитывать наш опыт уже с 2008 года по обеспечению кибербезопасности. Она критически важна, потому что кибератаки являются естественной частью любого серьёзного конфликта в наши дни. И мой третий совет - не удивляйтесь тому, что может произойти дальше».

Сейсмические датчики могли зафиксировать взрывы, которые произошли на дне Балтийского моря, где проложены газопроводы. Специалисты также выясняют, сколько ниток было повреждено и сколько может из них вытечь газа. Тем временем под руководством Еврокомиссара по внутренних делам Илвы Юхансон на объектах критически важной инфраструктуры в странах-членах проводятся стресс-тесты, то есть проверка их устройчивости, а также и надежности мер по их защите.