"Газпром" перекрыл "Северный поток" полностью

«Газпром» объявил о полной остановке газопровода «Северный поток» на неопределённый срок. В компании ссылаются на неисправность одного из газоперекачивающих агрегатов, в частности, речь идёт об утечке масла.

В таком состоянии двигатель нельзя эксплуатировать, а значит, перекачка топлива должна быть остановлена до ремонта, – говорится в сообщении. «Газпром» подчеркивает, что сделать это можно только на специализированном предприятии.

Ранее глава корпорации Алексей Миллер отмечал, что сейчас ремонт турбин невозможен из-за санкций. Попытки вернуть один из агрегатов после починки в августе обернулись неудачей - «Газпром» и Siemens винят в этом друг на друга.