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Россия

"Газпром" перекрыл "Северный поток" полностью

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 Андрей Позняков
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Строительство газопровода "Северный поток" в Портовой бухте, 2010 г.
Строительство газопровода "Северный поток" в Портовой бухте, 2010 г.   -   Авторское право  AP Photo/Dmitry Lovetsky, File

«Газпром» объявил о полной остановке газопровода «Северный поток» на неопределённый срок. В компании ссылаются на неисправность одного из газоперекачивающих агрегатов, в частности, речь идёт об утечке масла.

В таком состоянии двигатель нельзя эксплуатировать, а значит, перекачка топлива должна быть остановлена до ремонта, – говорится в сообщении. «Газпром» подчеркивает, что сделать это можно только на специализированном предприятии.

Ранее глава корпорации Алексей Миллер отмечал, что сейчас ремонт турбин невозможен из-за санкций. Попытки вернуть один из агрегатов после починки в августе обернулись неудачей - «Газпром» и Siemens винят в этом друг на друга.