Экологические последствия утечек из "СП"

Среди кораблей, которые Швеция и Дания направили к местам прорывов "Северных потоков", были и суда, изучающие экологическую обстановку.

Утечка газа не наносит такого серьёзного ущерба, как утечка нефти. Но долгосрочные последствия будут тяжёлыми: в атмосферу попадают огромные объёмы парниковых газов.

Билл Коллинз, университет Ридинга:

"Это не какой-то локальный загрязнитель, который был бы опасен только для жителей близлежащих стран. Этот газ будет разнесён по всему миру. Хоть он при этом будет растворён, смешан, он окажет негативное влияние на большее число людей, можно сказать что на всех".

Жители датского острова Борнхольм, ближайшего к местам аварий, сохраняют спокойствие. Непосредственной угрозы, по словам местных властей, нет.

Луиза Люнг Бойесен, менеджер по чрезвычайным ситуациям:

"Мы постоянно измеряем объёмы газа, проникающего на поверхность, и выясняем, доходит ли что-нибудь досюда. Пока всё выглядит неплохо".

В Германии на этой неделе оценили потенциальную утечку в эквивалент 7,5 млн тонн углекислого газа, это почти 1% годовых выбросов CO2 самой Германии. Самым опасным считают выбросы метана — его может выделиться до 300 тысяч тонн. По словам немецких специалистов, метан в 25 раз сильнее нагревает атмосферу, чем углекислый газ.