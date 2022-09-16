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Новости Европы

Брюссель разработал Акт о свободе СМИ в Евросоюзе

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 Sandor Zsiros
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Еврокомиссары Вера Йоурова и Тьерри Бретон
Еврокомиссары Вера Йоурова и Тьерри Бретон   -   Авторское право  European Union, 2022.

Европейская комиссия намерена обеспечить плюрализм и независимость средств массовой информации в ЕС. Брюссель подготовил Акт о свободе СМИ, призванный покончить с политическим вмешательством в работу журналистов. В интервью Euronews вице-председатель Еврокомиссии, отвечающая за гласность, признала недостатки в этой сфере: 

«Нам нужны юридически обязывающие правила для лучшей защиты средств массовой информации в Европе, потому что мы наблюдаем негативную тенденцию почти во всех странах-членах, - сказала Вера Йоурова. - Есть общеевропейская проблема политического давления на те СМИ, которые испытывают экономические трудности. Мы видим много проблем в секторе государственных медиа. Нет достаточной прозрачности в вопросах о собственности СМИ и рекламе за государственные деньги».

Предложения Брюсселя включают гарантии редакционной независимости государственных СМИ от национальных правительств. Еврокомиссия также настаивает на том, что слежка за журналистами с помощью шпионских программ могла использоваться только по решению суда. Она также пытается ввести ограничения на медиа-конгломераты, принадлежность которых не всегда ясна.

"Наши цели - защищать редакторов и редакции, защищать журналистов, не допускать конфликта интересов и четко определять, кто и зачем владеет данным органом прессы, - сказал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. - Эта прозрачность абсолютно необходима, потому что информация не является таким же товаром, как любой другой товар"

По данным организации «Репортеры без границ», некоторые правительства Евросоюза ужесточили и без того драконовские законы о деятельности СМИ, особенно в Словении, Польше, Венгрии и Греции. Имели место убийства журналистов в Греции, Нидерландах, Словакии, на Мальте. Ожидается, что при обсуждении и утверждения Акта о свободе СМИ будет много возражений со стороны стран-членов.