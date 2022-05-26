Репортёры без границ: "Сегодня конкурентное преимущество за слухами и ненавистью"Комментарии
Вопросам свободы прессы было посвящено одно из заседаний заключительного дня Всемирного экономического форума в Давосе.
Правозащитники, журналисты и карикатуристы поделились своим видением того, как правительства и частный сектор пытаются подчинить СМИ своим интересам.
Кристоф Делуар, глава "Репортёров без границ" заявил, что "на наших глазах происходит беспрецедентное искажение конкуренции.
Патрик Шаппатт, карикатурист и президент Freedom Cartoonists Foundation добавил, что "политическая карикатура или политическая сатира во всех её формах - это барометр свободы слова и симптом". По его мнению, когда на политическую карикатуру нападают, на это надо обратить пристальное внимание.
В Давосе-2022 как обычно прозвучали весьма оригинальные идеи, отмечают наблюдатели, но их воплощение в жизнь может занять время.