Вопросам свободы прессы было посвящено одно из заседаний заключительного дня Всемирного экономического форума в Давосе.

Правозащитники, журналисты и карикатуристы поделились своим видением того, как правительства и частный сектор пытаются подчинить СМИ своим интересам.

Я обращаюсь ко всем автократам: если вы собираетесь убить журналиста, знайте: мы здесь, мы будем отстаивать его права! Аньес Калламар генеральный секретарь Amnesty International

Кристоф Делуар, глава "Репортёров без границ" заявил, что "на наших глазах происходит беспрецедентное искажение конкуренции.

В сегодняшней цифровой сфере конкурентное преимущество за слухами, языком ненависти, экстремизмом, за людьми, которые видят повсюду заговоры. Всё это, естественно, ослабляет журналистику Кристоф Делуар глава "Репортёров без границ"

Патрик Шаппатт, карикатурист и президент Freedom Cartoonists Foundation добавил, что "политическая карикатура или политическая сатира во всех её формах - это барометр свободы слова и симптом". По его мнению, когда на политическую карикатуру нападают, на это надо обратить пристальное внимание.

Сегодняшние автократы весьма чувствительны. Эти мачо впадают в панику, когда видят карикатуры, потому что очень боятся юмора. Они строят свои империи на страхе и на лжи, но ужасно боятся разоблачения через сатиру и через карикатуры Патрик Шаппатт глава Freedom Cartoonists Foundation

В Давосе-2022 как обычно прозвучали весьма оригинальные идеи, отмечают наблюдатели, но их воплощение в жизнь может занять время.