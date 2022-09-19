Еврокомиссия: СМИ в Европе нуждаются в защите

Еврокомиссия представила проект Европейского закона о свободе СМИ. Предполагается, что в этом документе будут прописаны порядок взаимоотношений редакций с официальными структурами, гарантии независимости прессы и правила финансирования.

О том, зачем понадобилась эта инициатива и в чём её суть, в интервью Euronews рассказала вице-председатель Европейской комиссии Вера Юрова.

Вера Юрова: Нам нужны юридически обязывающие правила для лучшей защиты СМИ в Европе, потому что негативные тенденции прослеживаются почти во всех государствах-членах.

У нас есть общеевропейская проблема политического давления и финансовых трудностей СМИ. Мы видим много проблем и в государственном медиасекторе. Мы видим недостаточно транспарентности, когда речь идет о владельцах СМИ и рекламе за государственные деньги.

Мы хотим для решения этих проблем ввести юридически обязывающие правила, регламент. А сейчас начнутся переговоры об этом.

Euronews: По вашему мнению, в каких сферах деятельности СМИ больше всего проблем? И в каких странах?

Вера Юрова: Самая большая проблема заключается в том, что, как мы стали свидетелями сокращения, сужения пространства для свободы слова, для журналистской работы. Прежде всего, необходимо сделать больше для защиты СМИ от политического давления. Вот почему мы подготовили очень важную часть закона, в которой говорится, что государство не должно вмешиваться.

Вторая проблемная сфера включает в себя использование шпионских программ для слежки за журналистами или принуждение журналистов к раскрытию источников, например. Такого рода атаки на СМИ мы наблюдаем в некоторых странах.

Ещё мы полагаем, что во всех страна-членах Евросоюза должны быть общественные средства массовой информации, а не государственные или партийные СМИ.

В-третьих, я думаю, что нам все еще нужно попытаться достичь некоторого баланса (в отношениях) между СМИ и онлайн-платформами, потому что онлайн-платформы получают слишком много власти, они модерируют контент. Мы хотим, чтобы материалы, создаваемые профессиональными журналистами, сохранялись, чтобы их не удаляли и не оттесняли каким-либо образом.

Euronews: Вы не упомянули конкретные страны».

Вера Юрова: Да, вы спрашивали обо всех странах. Не скрою, я была в растерянности, когда меня много раз спрашивали, в том числе здесь: Как вы поможете средствам массовой информации в Венгрии?

Именно (венгерский медиахолдинг) KESMA, по нашему мнению, концентрирует слишком много СМИ в руках одних собственников под общей крышей, а это противоречит принципу плюрализма СМИ.

Нам также пришлось отреагировать на ситуацию вокруг «Клубрадио» и его проблем с лицензией на вещание. Да, мы решали этот вопрос как проблему нарушения правил телекоммуникации.

Но мы также видели проблемы и в Польше, где планируется увеличение налогообложения для некоторых СМ, или, например, проблемы, с которым столкнулся TV24.

И, должна признаться, меня достало отвечать, что я не могут помочь, не смогла помочь. И тем не менее, помочь я не могу. Потому что у средств массовой информации не больше защиты, чем у любого другого участника единого рынка. Но мы требуем от СМИ ведь значительно больше, чем, например, от производителя носков. Ничего не имею против производителей носков, но у СМИ особая миссия: они должны работать должны образом, чтобы защищать демократию.

**Euronews:**Вы несколько раз упомянули проблему концентрации собственности. Как Европейский союз может заниматься этим без задействования закона о конкуренции?

Вера Юрова: Правила конкуренции дают недостаточно инструментов для решения проблемы. Я неоднократно обсуждала это с моей любимой коллегой Маргрет Вестагер и мы поняли, что критерии для оценки действий слишком высоки. Необходимо разработать особый набор правил, поскольку ясно, что конкуренция на медиа-рынке очень важна.

Таким образом, мы приходим с несколькими критериями, которые необходимо будет оценить, чтобы сделать выводы или предварительные оценки того, в какой степени концентрация медийной собственности в тех или иных руках представляет угрозу для плюрализма».

Euronews: Что вы думаете об использовании шпионских программ против журналистов? Мы видели это во многих странах, а где-то это фактически узаконено. Как же уберечь журналистов от атак с помощью шпионских программ?

Вера Юрова: Мы прямо указываем два основания, два обстоятельства, при которых эти шпионские программы могут быть использованы государством. Именно государством, а не частными структурами.

Это возможно лишь тогда, когда есть обоснованная угроза, какие-то проблемы, касающиеся национальной безопасности, или когда расследуется серьезное преступление.

В обоих случаях необходимы обоснования и решение суда, потому что нам всё ещё необходимо в нашей ситуации соблюдать Хартию об основных правах.

**Euronews:**В своём выступлении председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что некоторые иностранные силы, зарубежные автократии атакуют Европейский Союз изнутри с помощью троянских коней. Вы знаете, о ком идёт речь?

**Вера Юрова:**О, мы хорошо понимаем, кто и где на нашей территории русский тролль. Кто союзник, кто марионетка, а иногда просто полезный идиот. Отдельные граждане, которые делают это либо за деньги, либо по каким-то идейным соображениям.

И вот, что мы можем с ними сделать. Мы не можем заставлять людей замолчать просто потому, что они говорят то, что думают, или делятся своим мнением. Мы должны бороться с фальсификацией фактов. Вот почему, вводя меры против дезинформации и российской пропаганды, мы пришли к сочетанию, например, фактчекинга и отключения монетизации каналов, сущность которых нам известна, которые распространяют дезинформацию в Европе.

Мы находимся под давлением со стороны России в энергетике, экономике, но прежде всего в энергетике. Мы уже привыкли к словам о том, что Путин использует энергетику как оружие против нас. Но против нас используют и слова. Я думаю, нам не надо быть наивными, мы должны делать больше.