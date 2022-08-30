Подвижки на энергетическом рынке Евросоюза

На энергетической рынке Евросоюза грядут большие перемены. После нескольких месяцев резкого роста цен, прежде всего на природный газ и нефтепродукты, председатель Еврокомиссии анонсировала «экстренное вмешательство» в эту сферу и, в частности, "структурную реформу рынка электричества». Обещания Урсулы фон дер Ляйен обнадёжили Испанию, одну из стран, которая продвигала эту идею почти год. Но до последнего времени Мадрид сталкивался с противодействием как Брюсселя, так и Берлина. Большая зависимость Германии от российского газа вынуждала её смягчать свою позицию по энергетическим вопросам, но она получила заверения в солидарности от других стран ЕС и особую поддержку от Испании, которая обладает большими ресурсами.

«Испания готова использовать все свои возможности, чтобы помочь тем странам, которые сейчас больше страдают от газовой зависимости и от путинского энергетического шантажа, - сказал премьер-министр Педро Санчес. - Нужно помнить, что в Испании сосредоточено 30% регазификационных мощностей всей Европы".

Установив вместе с Португалией несколько месяцев назад потолок цены на газ, Испания теперь требует дополнительного соединений остальной Европой, в частности, путём прокладки пиринейского трубопровода. Всё это будет обсуждаться на внеочередной встрече министров энергетики ЕС на следующей неделе. В повестке дня - меры по временному ограничению стоимости энергоносителей. Но у "зелёного" евродепутата из Германии есть и другое предложение:

«Нам нужно создать некий ценовой картель, чтобы все европейские страны объединились и вместе покупали газ на мировом рынке, таким образом сдерживая дороговизну, - сказал Михаэль Блосс. - А пока цены растут потому, что страны-члены ЕС видут переговоры порознь даже соревнуются друг с другом".

Между тем цель Евросоюза заполнить газохранилища до 80% почти достигнута. Но ЕС стремится ещё больше увеличить свои запасы до наступления холодов, а затем лучше распределять свои энергоресурсы.