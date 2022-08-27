Как Европа отказывается от российского газа - ИНФОГРАФИКА

За первые месяцы войны в Украине экспорт товаров из ЕС в Россию упал на 48%, но за этот же период российский экспорт в страны ЕС вырос на 68% - за счёт роста цен на нефть и газ.

Снижение зависимости европейских рынков от российского газа - не только предмет многочисленных санкционных пакетов против РФ, но и сюжет горячих дискуссий на сессиях Европарламента в Брюсселе. Некоторые страны ЕС принципиально готовы отказаться от импорта природного газа из России хоть завтра. Но для других это серьёзный вопрос в области импортозамещения: какие альтернативные источники энергии они смогут использовать в долгосрочной перспективе? А главное, что касается краткосрочной перспективы, где брать газ, если не из проложенных из России трубопроводов?

Более детальный анализ поставок газа в страны ЕС показывает, что проблема поиска альтернатив не так уж сложна и уже решается крупными импортёрами газа.

Мировой рынок поставок газа

Для понимания того, откуда берутся поставки природного газа необходимо посмотреть на то, какие страны оказались собственниками крупнейших разведанных месторождений, или, как их ещё называют, "доказанных запасов природного газа".

Согласно ежегодной статистической оценке компании "Бритиш Петролеум", наибольшая доля разведанных запасов газа приходится на страны Ближнего Востока - более 40%. Причём за последние 20 лет (с 2000 по 2020 год) запасы в регионе выросли на 30% - в основном за счёт открытия новых месторождений в Катаре и Иране.

На втором месте по запасам - страны СНГ, на которы в целом приходится более 30% мировых запасов природного газа. Доля России на мировом рынке - чуть более 20%. За последние 20 лет объём доказанных запасов газа на территории РФ вырос 13% и составляет сегодня 37,6 трлн куб.метров. Это сравнимо с запасами, обнаруженными в Иране (32,1 трлн куб.м) и Катаре (24,7). Довольно крупные запасы газа на сегодняшний день имеются также в США (12,6) и Туркменистане (13,6). Ни одна другая страна в мире и близко не стоит с этими крупнейшими месторождениями. Для сравнения главный производитель газа в Европе, Норвегия (не является страной ЕС), обладает запасами в объёме 1,5 трлн куб.метров газа. А на территории Евросоюза разведанных запасов всего 0,4 трлн куб.м или 0,2% от мирового объёма.

Учитывая объёмы добычи на современном уровне и разведанные запасы, газа на Ближнем Востоке хватит на ближайшие 110 лет, а в странах СНГ - на 70 лет. Другие страны будут истощать свои запасы значительно быстрее (в среднем по планете их хватит на 48 лет), если только объёмы добычи в России или Иране не вырастут многократно.

В 2020 году, согласно отчёту "Бритиш Петролеум", в мире было добыто 3853,7 млрд кубометров газа. Причём крупнейшим производителем стали США (23,7% от общего объёма добычи). На втором месте Россия (16,6%), за ней следуют Иран (6,5%), Китай (5%) и Катар (4,4%). В странах ЕС за год добывают менее 50 млрд куб м природного газа, что составляет примерно 1,2% от мирового уровня добычи.

Кто же потребляет весь этот газ?

На США приходится 21,8% мирового потребления. Таким образом, эта страна - крупнейший рынок для сбыта природного газа. Чуть более 10% потребления приходится на Россию. Немного ниже - 9,9% - доля стран Евросоюза в потреблении газа. При этом на долю Китая, страны с полуторамиллиардным населением и одной из самых объёмных в мире экономик, приходится лишь 8,6% от мирового потребления метанового топлива.

Оценивая торговый баланс в газовом секторе, стоит отметить, что Россия занимает больше четверти в мировом экспорте (с учётом поставок как по трубопроводам, так и в сжиженной форме - СПГ). Ближайший конкурент, США, поставляет на мировой рынок менее 15% от мирового экспорта газа. Зато среди импортёров явно выделяется Европа, которая закупает почти 35% от мирового импорта. Около 15% газового импорта приходится на Китай, причём здесь 2/3 поставок составляет СПГ.

Насколько европейские страны зависят от поставок газа из России?

Как посчитали европейские медиа, в первые 3 месяца войны в Украине Россия продолжала экспортировать нефть и газ в среднем почти на 1 млрд долларов в день. В начале 2022 года больше всего нефти покупали у России Китай, Нидерланды, Италия и Германия. Но какие страны напрямую импортируют больше всего российского природного газа?

На середину 2022 года среди стран, наиболее зависимых от поставок газа по трубопроводам из России, - Германия, Италия, Польша, Болгария и Австрия. До войны в Украине Италия закупала около четверти (24%) всего российского экспорта природного газа на сумму USD 5,8 млрд. Это составляло 39% от общего объёма закупок газа правительством в Риме.

По меньшей мере 37 стран напрямую импортировали российский газ в 2019 году. К странам, импортирующим наибольший объём российского природного газа в структуре энергетики этих игроков, относятся Беларусь, Босния и Герцеговина, Норвегия и Сербия: каждая из них импортирует около 99% природного газа из России.

Что делает Европа для прекращения зависимости от газа из России?

Добыть и закачать природный газ в трубу или складировать его в сжиженной форме (СПГ) в специальных хранилищах - это полдела. Доставить его от места добычи или от терминала СПГ до страны-импортера иногда бывает гораздо сложнее.

Россия обладает крупнейшей в Евразии инфраструктурой доставки природного газа от месторождений к конечному покупателю. Общая длина построенных Россией газопроводов превосходит 100.000 км. Более протяжённая структура газопроводов только в США.

По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году европейский импорт газа по трубопроводам из России составил более 380 млн куб.м в сутки, что в общей сложности составило около 140 млрд куб.м за год. Еще 15 млрд куб.м поставлялось из России в виде сжиженного природного газа (СПГ). Таким образом, на долю России приходилось около 45% импорта газа в ЕС и 40% всего потребляемого им газа.

ЕС объявил о стратегии по сокращению зависимости от российского газа на две трети к 2030 году, но первоначальные сроки были пересмотрены отказа от него уже в 2023 году. План направлен на поиск альтернативных поставок газа из других стран и более экологичных источников энергии (установка солнечных панелей, повышение доли биометана и развитие инфраструктуры для водородной энергетики).

Поскольку Россия занимает значительное место на мировом рынке нефти и газа, после введения жестких санкций в отношении российского энергетического сектора их последствия ощущаются во всем мире. Цены на электроэнергию в Европе и Великобритании значительно выросли весной 2022 года, после вторжения России в Украину, и продолжают расти.

Европейские страны импортируют более 40% всего природного газа Крупнейший рынок потребления газа в ЕС - это, как несложно предположить, наиболее сильная экономика блока, Германия. Строительство газопровода "Северный Поток-2" завершилось в сентябре 2021 года. Поставки по этой ветке от российских месторождений смогли бы удвоить российский газовый экспорт в Европу, но также удвоить и зависимость Европы от трубопроводного газа из России. Но именно Германия заблокировала начало эксплуатации "Северного Потока-2", отказав Москве в выдаче лицензий.

Поставки природного газа в Германию: изменение структуры импорта

Власти ФРГ постоянно ищут новых поставщиков энергоносителей. Цель - удовлетворить высокий спрос на газ и найти замену поставкам из России. В условиях энергетического кризиса правительство Германии собирается потратить несколько миллиардов евро, чтобы максимально компенсировать негативные последствия от сокращения поставок российского газа.

Ещё в конце июня этого года 26% от импорта природного газа в Германию приходилось на Россию, но уже к августу эта доля снизилась до 9%, или вчетверо по сравнению с уровнем весенних поставок в 2022 году. Столь значительное падение - результат ремонта газопровода "Северный поток-1", который длился несколько дней и дальнейшего сокращения поставок из России. До войны в Украине на Россию приходилось более 50% импортируемого в ФРГ газа. Потеря импорта из РФ компенсируется за счёт роста поставок из Норвегии и Нидерландов.

Норвегия и Нидерланды поставляют в ФРГ в 9 раз больше газа, чем Россия

Согласно последним статистическим данным, Норвегия заменила Россию в качестве крупнейшего поставщика газа в Германию: за последние несколько месяцев доля Норвегии выросла до 38,3%. Это следует из отчётов Ассоциации европейских операторов систем передачи газа (ENTSOG) и Ассоциации операторов систем передачи газа (FNB).

С лета Норвегия увеличила поставки газа в Европу, и на страну теперь приходится около 26% европейского спроса на газ. Среди прочих рынков Норвегия нарастила свои поставки и в ФРГ. Сегодня Норвегия поставляет в Европу столько, сколько максимально позволяют ее производственные мощности.

Третьим по значимости источником газа для Германии (после России и Норвегии) до сих пор были Нидерланды. По данным ENTSOG, в июне страна обеспечила 21,2% спроса на газ. В августе - из-за сокращения объемов российского газа по "Северному потоку-1", голландская доля еще более возросла: до 24,1%. Нидерланды стали второй по значимости страной среди поставщиков природного газа в Германию.

По мнению экспертов в области поставок углеводородов, теоретически Нидерланды могут еще больше увеличить объемы производства на месторождении в Гронингене. Но осуществить эти планы пока сложно по политически причинам: власти встречают серьёзное сопротивление со стороны местного населения. Некогда крупнейшее в мире газовое месторождение в Гронингене расположено недалеко от границы Германии и Нидерландов. Планировалось, что его закроют к осени 2022 года из-за участившихся случаев проседания почв и повреждения домов в регионе в результате бурения скважин. Но в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике голландское правительство продлило лицензию на эксплуатацию. Теперь месторождение в Гронингене будет работать по меньшей мере до октября 2023 года.

Только 5% немецкого газа добывается внутри страны, вся надежна на СПГ

Запасы природного газа в самой Германии невелики, и за последние десятилетия внутренняя добыча газа значительно сократилась. Ещё в 2001 году 21% потребляемого в Германии газа производили на домашних месторождениях. Сегодня это доля - лишь около пяти процентов. В настоящее время правительство изучает возможности увеличения домашней добычи, существуют планы по освоению нового месторождения в Северном море. Однако "зелёные" политики выступают против дальнейшей разведки в море, а также разработки сланцевых месторождений.

В среднесрочной перспективе наибольшим потенциалом для диверсификации поставок обладает сланцевый природный газ (СПГ), который транспортируют в сжиженной форме под высоким давлением. До сих пор Германия, как и другие европейские страны, в основном импортировала СПГ из США. Как отмечают аналитики газового рынка, в 2022-м США стали крупнейшим в мире экспортером СПГ, в первую очередь поставляя его в Европу.

Как ожидается, в будущем поставки СПГ будут диверсифицированы: ведутся переговоры с Катаром, Австралией, Алжиром и Нигерией. Германия также сможет получать сланцевый газ из Канады. Однако быстрых решений здесь нет, поскольку на восточном побережье Канады пока не построены экспортные терминалы для СПГ.

В краткосрочной перспективе, по оценкам экспертов, с помощью других стран-поставщиков около трети объема российского газа может быть замещено СПГ. Сжиженный газ будет поступать в Европу через порты Нидерландов и Бельгии, а затем по европейской трубопроводной сети поступать в Германию. В настоящее время на Бельгию и Нидерланды приходится около 20% импорта газа, который получают из СПГ на терминале в Роттердаме. Сама Германия пока не имеет собственных терминалов СПГ, но уже в ближайшее время будут введены в эксплуатацию два плавучих терминала СПГ на Северном море в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле.

Новый поставщик газа - Азербайджан

ЕС прилагает все усилия для поиска новых поставщиков природного газа. Брюссель уже провел переговоры с США, Катаром, Норвегией, Алжиром и Израилем. Азербайджан согласился увеличить объемы поставок на 50%. Газ доставляется по трубопроводу через Турцию и Болгарию.

В ситуации с газовым кризисом, страны ЕС могут поддержать друг друга, заключая соглашения о газообмене и перераспределении внутри европейской сети на принципах солидарности. Пока таких соглашений мало: так Германия подписала соглашения только с энергетически самодостаточной Данией и с Австрией. Наиболее вероятно, что правительствам каждой из стран ЕС придётся самостоятельно обеспечивать газом свои внутренние рынки.

Другие страны ЕС менее зависимы от российского газа

Некоторые страны ЕС уже избавились от зависимости от российского газа. Италия, например, заключила соглашения о поставках газа с Алжиром, Катаром и Азербайджаном. В результате доля импорта российского газа уже снизилась в этой южноевропейской стране до 21% от общих энергетических потребностей. Положение Испании и Португалии ещё лучше: они в значительной степени независимы от газа из России и даже сами поставляют природный газ в другие страны ЕС. Испания играет все более важную роль на европейском рынке сланцевого газа: на Пиренейском полуострове расположено шесть терминалов СПГ. Франция также старается не отставать от соседей: здесь введено в строй три терминала СПГ. До сих пор Франция импортирует большую часть природного газа из Норвегии - по трубопроводу по дну Северного моря в Дюнкерк. Дания и Швеция в значительной степени сами обеспечивают свои потребности в энергетике.