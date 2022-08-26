Цены на газ побили очередной рекорд. Насколько ещё они могут вырасти?

Новый ценовой рекорд

В среду цены на газовые фьючерсы на ведущей европейской торговой площадке Title Transfer Facility достигли 292 евро за МВт/ч. Всего лишь год назад эта цена составляла 27 евро.

Новой скачок цен произошёл после того, как «Газпром» объявил о намерении закрыть газопровод «Северный поток» на трёхдневные профилактические работы. Газопровод проверят на наличие трещин, утечек и других возможных изъянов.

Европейские правительства неоднократно жаловались на то, что «Газпром» использует газоснабжение в качестве инструмента давления в интересах правительства России. Но цены на газ неуклонно росли и до последнего объявления «Газпрома». В конце июля был побит ценовой рекорд, поставленный в марте. Цены продолжали ползти вверх на протяжении всего августа.

Необычно жаркое лето и связанное с этим интенсивное использование кондиционеров, а также засуха, сократившая выработку на ГЭС, и ограниченная активность АЭС — толкали цены вверх.

В то же время европейские правительства изо всех сил старались наполнить газовые хранилища в ожидании зимнего отопительного сезона, с опаской оглядываясь на рост народного недовольства. Цены на энергию тянут за собой цены на остальные товары. «Следующие пять или десять зим будут трудными», — предупредил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.

Хотя газовые хранилища играют важную роль в газовом снабжении, они не являются панацеей для решения энергетических проблем. Мощности хранилищ в ЕС рассчитаны 100 млрд кубометров газа, то есть только на четверть годового потребления Евросоюза.

**Насколько ещё могут вырасти цены на газ?**«Теоретически тут нет верхней планки. Рынок, как правило, закладывает в цену худшие сценарии и предположения, — объясняет Джонатан Стерн, научный сотрудник Института энергетических исследований при Оксфордском университете. Если Северный поток-1 не возобновит работу поcле трёхдневных работ, предсказать, насколько вырастут цены не представляется возможным. По крайне мере до тех пор, пока мы не узнаем, насколько холодной будет зама. Потому что именно тогда цены достигнут своего максимума».

Нехватка газа на рынке

Энергетический рынок ЕС либерализован и колеблется вслед за динамикой спроса и предложения. Так было не всегда. До 2000 гг. газовые контракты заключались на долгосрочную перспективу и были привязаны к ценам на другое топливо, нефть. Такое ценообразование гарантировало стабильность, но казалось слишком жёстким в условиях нового века.

Рынок постепенно перешёл на краткосрочные контракты, зависящие от текущих тенденций в промышленности. Ожидалось, что это приведёт к снижению цены и поможет зелёному энергетическому переходу.

Но оказалось, что по мере роста спроса на газ, росла и цена на него. До 2022 г. Казалось, что с этим вызовом можно справится, но украинская война проводит свободный рынок газа через максимально жёсткое испытание.

Домохозяйства теперь сталкиваются с неподъёмно высокими счетами за энергию, а заводы сокращают производство, чтобы сэкономить на энергозатратах, а правительства разрабатывают планы по дозированному потреблению газа.

Энергия тянет вверх инфляцию, которая достигла рекордных значений. Центральные банки спешат поднять учётные ставки. Евро сравнялось в стоимости с американским долларом. Над Евросоюзом замаячил призрак рецессии.

«В случае рецессии наша жизнь станет труднее во многих отношениях, но с точки зрения энергопотребления – легче. Спрос на газ обвалится и цены на него пойдут вниз, – уверен профессор Стерн. – Но в норму цены на газ не вернутся в ближайшее время – во всяком случае не раньше, чем через три или четыре года».

По словам Стерна, Евросоюз испытывает серьёзные проблемы с поставками, несмотря на то что ЕС уже заключил дополнительные контракты с США, Египтом, Израилем, Алжиром, Азербайджаном и Канадой. По последним данным, ЕС импортировал рекордное количество сжиженного природного газа из США в ущерб азиатским потребителям, традиционным потребителям американского СПГ. На этом фоне Китай уже переживает серьёзный экономический спад.

Но даже это не помогло снизить цены в Европе. Переход к большему использованию СПГ требует значительных затрат на строительство приморских газовых терминалов. Этот процесс может занять несколько лет, прежде чем принести ожидаемый европейцами экономический результат.