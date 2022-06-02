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Новости Европы

Венгрия спасла Патриарха Кирилла от санкций Евросоюза

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 Ana LAZARO
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Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл   -   Авторское право  AP

Будапешт спас от занесения в брюссельский "чёрный список" Патриарха Московского и всея Руси. Против75-летнего Кирилла были подготовлены ограничительные меры, но предстоятель Русской православной церкви был изъят из шестого пакета санкций ЕС против РФ по настоянию Венгрии, которая сослалась на свободу вероисповедания. Премьер-министр Виктор Орбан любит напоминать, что его страна - христианская.  

Евродепутат из Германии призывал наказать Кирилла за поддержку войны:

«Этот парень, одетый в рясу патриарха, на самом деле является очень близким сообщником Владимира Путина, выполняя его желания и благословляя его злодеяния в Украине, - сказал Михаэль Галер. - Кирилл вполне заслужил санкций, а Виктора Орбана я осуждаю за его позицию и шантаж ».

В руководстве Евросоюза патриарха называют "пропагандистом президента России". В своих религиозных проповедях он поддерживает и разъясняет точку зрения Владимира Путина на то, что они называют военной спецоперацией. Поэтому на специальном саммите в понедельник лидеры ЕС одобрили персональные меры против Кирилла. Но Венгрия заблокировала это решение на встрече  послов стран-членов при ЕС. Они уступили её требованиям ради сохранения нефтяного эмбарго против России, которое содержится в том же санкционном пакете.

Теперь Будапешт объявил в Твиттере о своей победе:

«Венгрия вела долгую битву, но оно того стоило. Она отстояла свой доступ к трубопроводу и добилась удаления имени Патриарха Кирилла из пакета, который теперь соответствует интересам национальной безопасности».