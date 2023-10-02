Венгрия продолжает блокировать военную помощь ЕС Украине

На внеочередной встрече министров иностранных дел Евросоюза в Киеве не удалось разблокировать пакет военной помощи Украине в размере 500 млн евро

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Министры иностранных дел и дипломаты Евросоюза выступили единым фронтом в поддержку Украины перед лицом российской агрессии. Однако на их встрече в Киеве не удалось разблокировать предоставление ей военной помощи в размере 500 млн евро. На эти выделение этих средства наложила вето Венгрия.

По мнению главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, Украина будет надёжна защищена после своего вступления в Союз:

«Самые серьезные обязательства в области безопасности, которые мы можем дать Украине, - это членство в Европейском Союзе. Это самые серьезные обязательства в области безопасности для Украины. Сейчас Украина является страной-кандидатом, и она идет дальше по этому пути».

Венгрия возражает против предоставления очередного пакта помощи из-за того что один из ее крупнейших банков OTP был причислен Украиной к "международным спонсорам войны". С тех пор Киев согласилась временно изъять банк из черного списка, но Будапешт утверждает, что этого «недостаточно».

Дипломаты ЕС в частном порядке выражают разочарование по поводу неоднократного использования Венгрией права вето по вопросам, касающимся Украины. В прошлом премьер-министр Виктор Орбан требовал исключения из санкционных списков ЕС ряда россиян , в том числе главу Русской православной церкви. Правозащиитник Гарван Уолш из организации Unhack Democracy называет их союзниками президента Путина и сторонниками войны.

«То же самое следует сказать и о Патриархе Кирилле, с которого тоже были сняты санкций. Тем самым венгры добивались от него благосклонного к себе отношения и расположения россиян. Орбан просто хочет использовать столько своей премьерской власти, сколько может. Это грязно, это нелегитимно. Я предполагаю, что украинцы говорят: «Мы должны быть здесь прагматичны - у нас на крючке может оказаться рыба покрупнее. Нам нужно терпеть и пытаться договориться, как бы противно это ни было». Но мы находимся в войне, в которой нам необходимо победить».

Министр иностранных дел Петер Сийярто не присоединился к своим коллегам-, поскольку венгерское правительство отправило вместо него в Киев чиновника более низкого уровня. Участники переговоров сохраняют надежде, что предназначенные Украине деньги будут ей переведены.

Отказ не позволил Боррелю сделать долгожданное заявление на встрече в Киеве, впервые собравшей глав МИД за пределами границ блока. Согласно официальной стенограмме, президент Зеленский прямо попросил выделить полмиллиарда евро во время своего выступления перед министрами.

Боррель заявил, что предложит новый пакет военной помощи ЕС для Украины в размере "до 5 млрд. евро", чтобы покрыть потребности страны до 2024 года. Этот транш, по его словам, станет частью программы объемом 20 млрд. евро, которую он предложил летом.

Помощь направляется через Европейский фонд мира - внебюджетную схему, которая частично компенсирует расходы государств-членов, связанные с продолжением поставок в разрушенную войной страну, ведущую изнурительное контрнаступление против вторгшихся российских войск.

"Дальше будет больше. Я надеюсь, что мы сможем достичь соглашения до конца года", - сказал Боррелл, говоря о пакете в 5 млрд евро.

Однако это предложение вскоре может стать жертвой нового вето. Победивший на парламентских выборах в Словакии Роберт Фицо придерживается пророссийских взглядов и обещает прекратить военную помощь Украине.