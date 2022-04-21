Виктор Орбан встретился с папой римским Франциском

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Ватикане с папой римским Франциском в четверг. Речь идёт о первом официальном зарубежном визите главы венгерского правительства после прошедших в начале апреля выборов, по итогам которых он остался на своём посту на четвёртый срок.

В ходе встречи, которая продолжалась 40 минут, понтифик приветствовал усилия Венгрии по приёму украинских беженцев, а также призывы Орбана к проведению мирных переговоров между Украиной и Россией и его отказ отправить Киеву вооружение.

Орбан подарил понтифику две книги о венгерском композиторе Беле Бартоке и требник Страстной недели на английском и латинском языках, изданный в XVIII веке.

Папа римский подарил венгерскому премьеру медальон с изображением святого Мартина.