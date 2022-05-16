ЕС и США пытаются контролировать торговлю РФ и КНР

Война привела к разрывам в сетях глобальной торговли, которые создавались десятилетиями и веками. Из Украины стало труднее вывозить продукты сельского хозяйства, а напавшая на неё Россия лишилась значительной части импорта. В странах Запада по обе стороны Атлантики резко увеличилась стоимость жизни.

Брюссель и Вашингтон теперь ищут возможность починить логистические цепочки и не допустить любой победы Москвы. Для этого в понедельник в Париже прошло второе заседание Совета по торговле и технологиям ЕС-США, на котором выступил Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис:

«Ясно, что агрессия России против Украины создает колоссальные сбои. Многим товарам стало труднее пересекать границы. Прежде всего, это касается энергетики, но по ней у нас с Америкой уже налажено реальное сотрудничество».

Больше всего по сравнению со предложением вырос спрос на микросхемы - важнейший компонент электронных устройств. Из-за этого кое-где даже остановилось строительство автомобилей.

Вот почему Брюссель и Вашингтон разрабатывают систему раннего предупреждения для выявления угроз производству полупроводников и отслеживания их поставок смежникам. Министр торговли США Джина Раймондо отметила, что это уже нанесло удар по российской оборонной промышленности:

«Мы смогли без промедлений собраться вместе и как молотом ударить по России строгим экспортным контролем. Мы по сути, отрезали её от всех передовых технологий, необходимых им для проведения военной операции».

Однако внимание к себе привлекает не только Россия, но и Китай. Именно он является крупнейшим в мире производителем полупроводников. Западные союзники договорились расширить свои цепочки поставок редкоземельных материалов, используемых для производства микросхем.