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США

Новые санкции против России

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Джо Байден, президент США
Джо Байден, президент США   -   Авторское право  Carolyn Kaster/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Президент США Джо Байден объявил о введении очередного пакета санкций в отношении России, на которую возложил ответственность за события в Буче. Новые санкции коснутся российского руководства и членов их семей, в частности дочерей российского президента Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая экс-президента страны Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

Под санкции попали также крупнейшие финансовые учреждения России – Сбер и Альфа-Банка. Все их активы, связанные с финансовой системой США, будут заморожены. Американским компаниям и гражданам запрещено теперь вести с ними дела. В руководстве банков уже заявили, что санкции не окажут серьёзного влияния на их работу.

Россия отрицает причастность своих военных к массовым убийствам мирных граждан в Буче или других украинских городах.