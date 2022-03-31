Война на Украине повлияет на саммит ЕС-КНР

Российское вторжение на Украину наложит отпечаток на саммит Евросоюз-Китай. Он состоится по видосвязи в эту пятницу. Руководители ЕС и КНР будут общаться впервые с 2020 года. Брюссель собирается призвать Пекин не становиться на сторону Москвы в её конфликте с Киевом. Но КНР выразит приверженность сотрудничеству с Россией.

Сотрудник Центра европейской политики считает, что война заслонит другие актуальные темы:

«Я не вижу, как можно продвинуться вперёд по другим вопросам, - сказал Рикарду Борхерс де Кастро. - Этот конфликт и тот факт, что мы находимся на разных сторонах, могут усугубить трудности, которые омрачают отношения между ЕС и КНР за последние два-три года. По моей оценке, мы наблюдаем негативную тенденцию и даже спад в отношениях между Евросоюзом и Китаем».

Китай выступил за укрепление связей с Россией, когда министры иностранных дел двух стран встретились в среду. Однако в пятницу Брюссель предупредит о серьёзных последствиях, если Пекин поможет Москве обойти наложенные на неё санкции, такие как запрет на поставки ей стали и предметов роскоши.

В саммите будут участвовать главы Еврокомиссии, Совета ЕС и Верховный представитель по внешней политике. Представляющий китайскую сторону премьер-министр не планирует участвовать в итоговой пресс-конференции.

«Насколько я понимаю, совместного коммюнике тоже не будет, потому что стороны вряд ли смогут найти одинаковые слова о происходящем на Украине, - продолжал брюссельский аналитик. - Не могу представить, чтобы Европа сделала заявление, которое не начиналось бы осуждением российской агрессии против Украины. Лидеры, наверное, скажут, что указали Китаю на важность данного момента и последствиях, которые это может иметь для отношений между ЕС и Китаем».

Кроме этого, европейские участники встречи в верхах собираются поднять острый вопрос о нарушениях китайскими властями прав уйгурского меньшинства в провинции Сяньцзян. Стороны также намерены реанимировать своё соглашение о торговле и инвестициях. Оно было в принципе согласовано в декабре 2020 года, но так и не было ратифицировано, потому что Пекин ввел санкции против депутатов Европарламента. Ещё в повестке дня саммита - борьба с изменением климата, цифровизация и экономическое восстановление после пандемии.

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