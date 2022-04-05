Евросоюз разрабатывает новые санкции против России. Впервые они ударят по её энергетическому сектору. ЕС собирается ввести эмбарго на импорт российского угля на общую сумму 4 миллиарда евро в год. Заодно это поможет Украине использовать и продавать добываемый у себя уголь. Предполагается также прекратить экспорт продукции машиностроения в Россию, закрыть сухопутные границы для российских грузоперевозчиков и запретить судам под флагом РФ заходить в порты стран-членов.

Подробности собирается объявить в ходе своего визита на этой неделе в Киев председатель Еврокомиссии:

«Россия ведет жестокую и беспощадную войну не только против мужественных войск Украины, но и против её гражданского населения, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - В этот критический момент важно оказывать максимальное давление на Путина и российское правительство».

Этот пятый санкционный пакет, который ещё должен быть одобрен государствами-членами, идёт дальше ограничений на банковские и торговые отношения с Россией и персональных санкций против её бизнесменов и членов их сесей. Однако он не затрагивает одной из самых важных статей экспорта Москвы: природного газа.

Такие страны, как Австрия и Германия, выступают против прекращения его закупок, но это уже сделали страны Балтии:

"Я думаю, что мы должны сократить поставки нефти, газа и угля из России, - сказала литовский министр финансов Гинтаре Скайсте. - Литва - первая страна в ЕС, которая попрощалась с российским газом, мы отказываемся покупать газ у России. Я думаю, мы показываем хороший пример всем европейским странам, что это возможно".

Брюссель также решил выслать ряд сотрудников Постоянного представительства России при в ЕС. Эти меры стали ответом на сообщения о расправах над мирными жителями украинского города Буча. Чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, Украину посетить на днях Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

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