Благодаря Киеву в Тиране и Скопье хлопало шампанское

Программу "О положениии Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "В Северной Македонии и Албании на этой неделе хлопали пробки шампанского – политически говоря. Две западно-балканские страны приблизились к своей долгосрочной цели стать членами Европейского Союза, когда, наконец, начался официальный переговорный процесс. Оба кандидата ждали этого десятилетиями. Будем надеяться, что шампанское в Тиране и Скопье всё ещё было хорошим.

Причина, по которой переговоры о вступлении начинаются сейчас, заключается в том, что ряд важных юридических препятствий могли быть устранены только недавно. Как сказала обеим странам председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, они проделали большую работу, чтобы соответствовать стандартам ЕС:

«Вы продемонстрировали стойкость. Вы сохранили веру в процесс присоединения. Вы укрепили верховенство права. Вы боролись с коррупцией. У вас есть свободные СМИ. У вас активное гражданское общество. Вы провели бесчисленное количество реформ. И вы модернизировали свою экономику».

Украина способствует членству Северной Македонии и Албании

Но есть и другая причина. Когда несколько недель назад ЕС присвоил статус кандидата Украине, он обновил дипломатию собственного расширения так, чтобы несмотря на усилившееся давление, не оставить позади своих верных балканских сторонников, Албанию и Северную Македонию.

Другими словами, война в Украине прямо или косвенно укрепила демократическую идентичность в Европе и ощущение того, что этим странам-единомышленникам необходимо сплотиться против агрессивной России.

Неудивительно, что на этой неделе ЕС подтвердил последовательную поддержку Украины, а также рассмотрел новые антироссийские санкции.

В то же время Брюссель категорически отверг мнение о том, что именно из-за санкций ЕС взлетели до небес цены на энергоносители, и в жалком состоянии оказались многие домохозяйства и бизнес.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель:

«Цены на нефть начали расти за месяц до войны. Это было вызвано войной. Цены вышли на пик после начала войны. А с тех пор, как мы ввели санкции, и с тех пор, как мы запретили экспорт нефти из России, цена на нефть снизилась».

Евросоюз также подчеркнул, что санкции действительно работают, а российская экономика терпит крах. Но так ли это на самом деле? Среди экспертов ведутся бурные споры по поводу эффективности санкций.

Ко мне присоединяется Штефан Лине, сотрудник центраCarnegie Europe, бывший высокопоставленный деятель Евросоюза и министерства иностранных дел Австрии.

Путинская бизнес-модель под угрозой санкций

Гробе: Итак, общественность приходит к мнению, что санкции не работают так, как ожидалось, и что у России всё в порядке. Как вы на это смотрите?

Лине: Я думаю, очень немногие серьёзные эксперты верили, что российская экономика может рухнуть и вынудить г-на Путина прекратить войну. Санкции Евросоюза были задуманы на среднесрочную и долгосрочную перспективу, и они уже оказывают влияние. И те, кто говорит, что ЕС страдает от санкций больше, чем Россия, просто ошибаются. Ожидается, что в 2022 году российский ВВП упадет на 11,4%, а европейский должен вырасти на 2,7%. Кроме того, в ЕС очень высока инфляция, около 8%, но в России она в два раза выше. Поэтому не может быть никаких сомнений в том, что санкции оказывают большое влияние и серьёзно увеличивают цену войны.

Гробе: Можете ли вы назвать секторы, в которых санкции работают, и секторы, в которых они не работают?

Лине: Конечно. Я думаю, что наиболее актуален в данный момент сектор технологий. Возьмём для примера авиацию. Две трети гражданских самолётов, летающих в России, имеют иностранное происхождение, а значит, при отсутствии запчастей воздушное сообщение очень сильно пострадает в ближайшие месяцы. Кроме того, вся автомобильная промышленность более или менее рухнула с уходом западных фирм, и то небольшое количество машин, которые она производит, лишены таких жизненно важных компонентов, как подушки безопасности. Так что я думаю, в этой области Россия очень и очень страдает. А среди санкций, которые действуют менее успешной, чем ожидалось, - финансовые санкции. Думаю, поэтому и, несмотря на огромные доходы от экспорта энергии, курс рубля до сих пор почти такой же высокий, как и до войны, а у бюджета по-прежнему имеется профицит. Это может измениться в конце года, когда будет введено эмбарго на 90% российской нефти. И я думаю, что в долгосрочной перспективе, когда Запад перестанет зависеть от российской энергии, вся бизнес-модель путинской России окажется под серьёзным вопросом.

Журналисты на российском прицеле

Закончится война скоро или она будет долгой, Украина сейчас является одним из самых опасных в мире мест для журналистов. Такова оценка ЮНЕСКО. Эта ооновская организация осудила убийства десятка корреспондентов разных СМИ с начала боевых действий в феврале. ЮНЕСКО решила поддержать безопасность журналистов в Украине, передав на линию фронта 125 комплектов защитного снаряжения - бронежилетов и касок - для независимых репортёров.

Освещение войны на передовой любого конфликта затруднено по самой своей природе, но в Украине угроза удвоилась. Глава Союза журналистов Украины уверен: иностранные и украинские коллеги, пытающиеся объективно освещать эту войну, являются мишенью для России. Потому что в мире российской пропаганды нет места для независимой журналистики. Не забывайте - это то, с чем мы здесь имеем дело".