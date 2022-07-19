Евросоюз зародился после войны из угля и стали

В начале 1950-х годов Европа отчаянно искала гарантии предотвращения нового вооруженного конфликта. Пережив опустошение и кровопролитие двух мировых войн, она знала, что не может позволить себе третью.

Роберу Шуману, который тогда был министром иностранных дел Франции, пришла в голову удивительная идея: Франция и Западная Германия, два давних соперника, должны объединить свои производства угля и стали.

Слияние этих отраслей, необходимых для ведения войны, сделало бы конфронтацию «материально невозможной» и проложило бы путь к мирной и единой Европе.

«Европа не будет построена сразу или по единому плану. Она будет построена посредством конкретных достижений, которые создадут подлинную солидарность», — сказал Шуман в мае 1950 года.

Почти год спустя Франция, Западная Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург создали Европейское объединение угля и стали.

Шесть стран постепенно создали совместный рынок угля и стали, где таможенные пошлины и субсидии были отменены, а картели и слияния подчинялись общим правилам.

Но самое большое достижение сообщества было не экономическим, а скорее политическим: Объединение помогло внедрить новую концепцию наднационализма. Она лежит теперь в основе Евросоюза.

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